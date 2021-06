von sk

„Die Magier“ gelten als die erfolgreichste Magic Ensemble Show Deutschlands. Am Donnerstag, 24. Juni, 19.30 Uhr ist die einzigartige Mischung aus Comedy, Magie und Improvisation live im Bad Säckinger Kursaal zu erleben: zum Träumen schön, zum Schaudern bizarr, zum Schreien witzig. Die Ersatzveranstaltung für das ursprünglich geplante Theaterstück „Passagier 23“ findet in der 12. „Kultur im Kursaal“-Reihe statt. Sämtliche Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Gründer und Moderator von „Die Magier“ ist der Rheinländer Christoph Köhler, „Der Lustige“. Seit nunmehr 13 Jahren begeistert er sein Publikum und war schon in zahlreichen TV Sendungen zu sehen. Auf Augenhöhe mit den Zuschauern zeigt Christoph Köhler mit saloppem Mundwerk Publikums-Improvisationen, die einmalig, saukomisch und absurd sind.

Marco Weissenberg ist Deutscher Vizemeister der Zauberkunst (Parlor-Magic) und gilt als „Das Wunderkind“: jung, frech, magisch. Er steht für eine neue, erfrischende Generation der Zauberkunst und hat es faustdick hinter den Ohren. Wunder sammelnd verwandelt Marco Weisenberg kuriose Gegenstände mit einem Augenzwinkern in kreative Illusionen.

Lars Ruth ist Mentalist und als solcher eine Person, dem zugeschrieben wird, übernatürliche Dinge wahrzunehmen. Diese werden vermutet und behauptet, angezweifelt und bestaunt. Und doch bleibt die Ungewissheit, ob man einem Menschen mit spezieller Gabe gegenübersteht oder einem Scharlatan. Lars Ruth ist beides. Er ist ein beschenkter Scharlatan. Und er ist einer, der es gut meint mit dem Publikum.

Einzel-Tickets zu 25 Euro, ermäßigt 23 Euro/5 Euro, sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich, in der Tourist-Info Bad Säckingen, Waldshuter Str. 20, unter Telefon 07761/568 30, sowie in den Reservix-Vorverkaufsstellen. Es gibt keine Abendkasse. Kultur-im-Kursaal-Abos zu 57 Euro (ermäßigt 15 Euro) für alle weiteren drei Veranstaltungen können ausschließlich in der Tourist-Info Bad Säckingen erworben werden. Die nachfolgenden Veranstaltungen sind Freitag, 9. Juli: Christoph Reuter, „Musik macht schlau, außer manche“ und Donnerstag, 29. Juli: „Frida Kahlo“ mit Suzanne von Borsody & Trio Azul.