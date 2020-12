von sk

Der Unfall ereignete sich laut Meldung der Kantonspolizei Aargau am Montag gegen 14 Uhr auf der Laufenburger Straße in Eiken. Der Fahrer des Sattelschleppers hatte den leeren Auflieger bei einem örtlichen Gewerbeareal angekuppelt und wollte den Anhängerzug danach in der Nähe beladen. Auf dieser kurzen Fahrt löste sich der Anhänger unvermittelt und stürzte unkontrolliert die Böschung hinab. Halb in die Fahrbahn ragend kam er auf der Seite liegend zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Am Anhänger entstand beträchtlicher Schaden. Weshalb sich der Anhänger lösen konnte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei stellte den Sattelschlepper für weitere technische Abklärungen sicher.