Bad Säckingen – Sarah Köpfler ist die neue Konrektorin der Rudolf-Graber-Schule. Damit ist die seit 2019 vakante Stelle wieder besetzt. Jetzt ist die Lehrerin, die im Sommer nach Bad Säckingen kam, in ihr Amt eingeführt worden. Trotz der fröhlichen Stimmung schwangen auch kritische Sätze mit. Immer noch habe etwa die Hälfte des Kollegiums nur befristete Verträge. Aber: „Du triffst hier auf ein Kollegium, das trotz schwerer Bedingungen großartige Arbeit leistet“, sagte Schulleiterin Karin Gassenmeier.

15 Jahre hat Sarah Köpfler in Schopfheim und Waldshut unterrichtet, bevor sie nach Bad Säckingen kam. Momentan unterrichtet sie die Klasse 1/2 und hat die Leitung des Sonderpädagogischen Dienstes inne. „Mit deiner Fachkompetenz und positiven Haltung haben wir sehr großes Glück mit dir“, so die Schulleiterin. Seit 2019 war die Stelle des Konrektors vakant. 2021 hat Gassenmeier die Leitung übernommen und war seither auf der Suche nach einer „rechten Hand“. „Bis es soweit war, haben die Lehrer die Arbeit des Konrektors mitgetragen“, so Gassenmeier. 101 Schüler werden in der Rudolf-Graber-Schule unterrichtet. Sie ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Träger ist der Kreis Waldshut.

Markus Siebold. Leiter des Amtes für Kreisschulen freute sich, dass die Schule wieder eine Konrektorin hat. „Die Rudolf-Graber-Schule hat sich in den vergangenen 20 Jahren verändert“, sagte er. Damals wurden noch doppelt so viele Schüler in der Schule unterrichtet. „Wir werden sehen, wie sich die Zahlen entwickeln werden“, so Siebold.

Die Schule plant, eine Außenklasse der Tiengener Carl-Heinrich-Rösch-Schule einzurichten. Außerdem soll die Nachmittagsbetreuung ab der ersten Klasse weiter ausgebaut werden. „Der Bereich der Grundstufe soll in eine Ganztagsschule umgewandelt werden“, kündigte der Leiter an. „Ich bin sehr dankbar, hier zu sein“, sagte die neue Kronrektorin Sarah Köpfler. Bereits vom ersten Tag an sei sie herzlich aufgenommen worden. „Ich stehe euch stets mit offenem Ohr zur Seite.“