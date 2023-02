Eine Hommage an die Ikone und weltweit erfolgreiche Rocksängerin Tina Turner präsentierte das Gloria Theater in Bad Säckingen, mit „Soul of Tina“, ein Tribute Konzert mit Tess D. Smith. Sie trat bereits zum zweiten Mal im Theater auf. Vor vollem Haus präsentierte die Sängerin, die sich im Laufe des Abends als ein wahres Energiebündel entpuppte. Zusammen mit der Band, Backgroundsängerinnen und Tänzerinnen bot sie „eine Zeitreise und einen Hit nach dem anderen“. Dies hatte sie zuvor auch so angekündigt. Mit ihrer groovigen Stimme hatte sie die Zuschauer im Sturm erobert, die nach jedem Lied begeistert applaudierten. Aber nicht nur stimmlich ähnelt sie ihrem großen Vorbild, auch äußerlich kommt sie der echten Tina sehr nah. Bereits mit dem Lied „Break every rule“, einem Song, der in den 80er Jahren entstanden ist, brachte sie das Publikum außer Rand und Band.

„Heute ist es sogar noch besser als letztes Mal, wir sind da, um das Leben zu feiern. Jetzt, nicht morgen und nicht später“, warf die sympathische Sängerin starke Worte in das Publikum. Immer darauf bedacht, den Kontakt mit den Besuchern zu suchen. „Wisst ihr, Tina singt viel über Liebe. Liebe ist stärker als Hass, lauscht diesem Lied“. Nach einem samtigen Solo auf dem E-Piano durften nicht fehlen. Genauso wie die Titel „Let´s stay together“ und das berühmte „What´s love got to do with it“.

Ihre warme Stimme verzauberte auch bei diesen Liedern das Publikum, das Kusshände in Richtung Sängerin warf oder gleich mittanzte. „Whatever you want“ wurde von einer der Background Sängerinnen gesungen. „Sie haben göttliche Stimmen“, hatte Tess. D. Smith die Zuschauer bereits im Vorfeld auf die Sängerinnen eingestimmt.

Mit „Typical male“ und dem samtweichen „Private dancer“ füllte die Sängerin wieder mit ihrer Präsenz die Bühne. Die Band überraschte mit rein instrumentalem Einsatz des gleichen Songs und sorgte für frenetischen Beifall bei den Zuschauern. Als akustische und optische Augenweide präsentierten sich Sängerin und Tänzerinnen mit „Golden Eye“ und „We don´t need another heroe“. Und anschließend mischte sich Tess D. Smith mitten unter das Publikum. Sie stieg auf einen Sitz, gab einer älteren Dame einen Handkuss und war im Nu wieder auf der Bühne. Um den Zuschauern zu erklären: „Im Sitzen lässt es nicht gut singen.“

Immer wieder folgten die Komplimente an das Publikum: „Ihr seid der Wahnsinn.“ Dann fragte sie, obwohl sie die Antwort schon kannte: „Wollt ihr noch, habt ihr noch Zeit? Ich habe Zeit“. Natürlich wollten alle noch mehr, auch eine Zugabe forderte das Publikum lautstark ein.

Mit dem Hit „You are simply the best“, bot die Sängerin zusammen mit ihrer Band die Krönung eines für die Besucher besonderen Abends, der lange in Erinnerung bleiben soll.