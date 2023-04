Der Kirchenchor St. Martin in Obersäckingen ist 185 Jahre alt und freut sich darüber, dass er im Gegensatz zu anderen Ensembles seit der Corona-Pandemie um zehn Sänger gewachsen ist, sodass er heute 31 aktive und 38 passive Mitglieder zählt. Alle vier Stimmlagen sind besetzt und man kann sich sogar an achtstimmige Werke wagen.

Eines der Erfolgsgeheimnisse zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend in der Pizzeria „Da Gabriele“. Die Geselligkeit spielte eine ebenso wichtige Rolle wie die Abhandlung der Formalitäten. Das Beisammensein wird bei den monatlichen Hocks, Festen und den Jahresausflügen regelmäßig gepflegt. Die Identifikation mit dem Ortsteil Obersäckingen und der Pfarrei St. Martin ist ausgeprägt. Vor allem lebt der Chor, der als Einrichtung der Kirchengemeinde keinen Mitgliedsbeitrag erhebt, vom Engagement der Sänger sowie der Chorleiterin Claudia Moser, die es immer wieder verstehe, das Ensemble zu motivieren, lobte der Vorsitzende Josef Waßmer. Die besten Probenbesucher waren Anita Eschbach und Franziska Eckert.

Zuverlässig habe der Chor die Hochfeste mit Musik umrahmt, so der Rückblick des Schriftführers Wolfgang Döbele. So bei der Karfreitagsliturgie mit diversen Liedern, beim Osterhochamt mit der „Deutschen Messe“ von Höss, bei der Maiandacht mit Liedern aus dem Gotteslob und am Pfingstsonntag unter anderem mit der Messe Nr. 7 von Gounod. Der Weihnachtsgottesdienst wurde ebenfalls mit einer Reihe von Liedern begleitet. Die Chorleiterin sprach den Sängern ein Lob aus. „Die Herzen zu Gott erheben, das ist der Kern der Sache und dies gelingt dem Chor“, erklärte Pfarrer Steffen Kolb.

Eine besondere Herausforderung wartet im Herbst. Anlässlich des 160-jährigen Bestehens der St.-Martins-Kirche wird der Chor zusammen mit dem Musikverein Obersäckingen ein Konzert geben, für das er bereits sieben Gastsänger gewinnen konnte. „Es werden besondere Stücke sein“, kündigte die Dirigentin an.