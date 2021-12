von Susanne Eschbach

Auch im Jahr 2021 war Corona mit allen Entwicklungen und Auswirkungen ein beherrschendes Thema. In Bad Säckingen allerdings, mischten neben Covid drei weitere Großbuchstaben tüchtig mit: SÄK ist da! Mit T-Shirts, Flaschenöffnern, Tassen, Schirmen und einer langen Liste mit Vorbestellungen feierten die Bad Säckinger die Wiedereinführung des Altkennzeichens. In der Bad Säckinger Zulassungsstelle wurden Sonderöffnungszeiten eingerichtet um der großen Nachfrage nach dem neuen alten Kennzeichen Herr zu werden. Endlich hatten die Bad Säckinger ihr Altkennzeichen wieder und mit dem Ä in der Mitte sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Denn deutschlandweit ist es das einzige Kennzeichen, dass den Buchstaben Ä beinhaltet.

In vielen deutschen Städten sind Altkennzeichen inzwischen Normalität. Nur der Landkreis Waldshut tat sich schwer mit der Entscheidung, das nach der Kreisreform 1973 verschwundene SÄK-Kennzeichen für den Altkreis Säckingen wieder einzuführen. Bereits 2002 lehnte der Kreistag den Antrag aus der Trompeterstadt mit großer Mehrheit ab. Der neuerliche Vorstoß im Jahr 2020 wurde jedoch befürwortet und dann ging alles ganz schnell.

Das erste SÄK-Kennzeichen wurde am 15. März angeschraubt. Und es sollten zahlreiche folgen. Mehr als 2500 Kennzeichen sind vorbestellt worden. Denn nicht nur die Nostalgiker wollten ihr Auto mit dem SÄK schmücken. Junge Leute hatten vor allem Spaß an den Wortspielen wie SÄK-S, SÄK-T, SÄK-EL, SÄK-LE, SÄK-E und andere. Ganz verrückte SÄK-Liebhaber, konnten sich beim Amt für Tourismus und Kultur in Bad Säckingen, zusätzlich mit SÄK-Tassen, SÄK-Schirmen oder SÄK-T-Shirts eindecken.

Absage für die Fasnacht

Doch schnell schon wurde SÄK von Covid überrollt. Denn der Lockdown hatte nicht nur den Einzelhandel fest im Griff. Unternehmen und Einrichtungen kämpften sich durch und gegen die komplette Schließung. Dem Einzelhandel fehlte nicht nur die Kundschaft aus der Schweiz und der Gastronomie die Gäste. Die Innenstadt wurde zur Geisterstadt und den Narren blieb das „Narri Narro“ im Hals stecken. Der ersehnte Impfstoff war noch in weiter Ferne und als er endlich da war, mussten sich vor allem die Jüngeren weiter gedulden. Denn jetzt waren zunächst die älteren Menschen an der Reihe.

Im März gab es dann der erste Piks mit großem Andrang, den sich die Bad Säckinger CDU bei der Landtagswahl am 14. März sicher auch gewünscht hätte. Die Christdemokraten holten bei der Wahl ihr schlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Trompeterstadt und rutschten sogar unter die 20-Prozentmarke. Obenauf waren dagegen die Grünen, die mit 38,7 Prozent der Stimmen klarer Wahlsieger wurden.

Die Wahlhelfer Manuel Elis und Armin Kirsten (von links) beim Öffnen einer der insgesamt vier Briefwahlurnen der Landtagswahl. | Bild: Linke, Frank

Für die Menschen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, richtete die Stadt Bad Säckingen im Kursaal ein Testzentrum ein. So durften sich nicht nur die Bad Säckinger Bürger regelmäßig und kostenlos auf Corona testen lassen. Denn der Handel wünschte sich wieder mehr Kundschaft und die Kundschaft mehr Sicherheit auf einen risikoarmen Einkauf. Die beiden Bürgermeister Alexander Guhl und Michael Thater wollten noch mehr tun: Sie bewarben sich gemeinsam mit dem Gemeinden Rickenbach, Murg und Herrischried darum, eine Landes-Modellregion für Corona-Forschung zu werden. Ziel sollte es sein, die Corona-Auswirkungen bei der Öffnung bestimmter Einrichtungen im Versuch zu testen.

Die 84-jährige Ingeborg Rolle erhielt als erste Person im Landkreis Waldshut eine Schutzimpfung gegen Corona. | Bild: Olaf Boettcher

Im zweiten Quartal sank die Inzidenz wieder und die Hoffnung stieg: Der Handel, die Gastronomie und die Kultur durften im Mai ihre Türen wieder öffnen und Kunden, Gäste und Besucher empfangen. Diese kamen allerdings nur zögerlich.