Vom Scheffelgymnasium bis zur Gemeinschaftsschule herrscht im zweiten Schulhalbjahr immer Prüfungsstress. Allenthalben laufen die Abschlussprüfungen auch in Bad Säckingen. In der Kurstadt betrifft das knapp 800 Schüler – ohne die Schüler der Hans-Thoma-Schule. Denn von dort bekamen wir leider keine Zahlen genannt.

Praktikum beim SÜDKURIER Die Autorinnen Rebecca Reichert (15) und Zoe Erne (16) nutzten die Berufs- und Studienorientierung (kurz Bogy) an ihren Gymnasien um ein einwöchiges Praktikum bei der SÜDKURIER-Redaktion in Bad Säckingen zu machen. Zoe ist Schülerin des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut und Rebecca ist am Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen.

In der Woche von Montag 24. April bis zum 28. April fand dieses Praktikum in diesem Jahr statt. Das Bogy-Programm gibt Gymnasialschülern in Deutschland die Möglichkeit verschiedene Berufsfelder eine Woche lang kennenzulernen und praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln.

Die meisten Abschlussschüler sind an den Berufsschulen

Von den knapp 800 Schülern der Abschlussklassen in Bad Säckingen – genau sind es 786 Schüler – befinden sich alleine 568 an Berufsschulen, und 120 Schüler sind es an der Werner-Kirchhofer-Realschule.

Unter den Abschlussschülern der Berufsschulen sind mit 302 Schülern die meisten an der Gewerbeschule Bad Säckingen. Daneben sind 221 Schüler an der kaufmännischen Rudolf-Eberle-Schule und 45 Schüler an den Hauswirtschaftlichen Schulen. Hinzu kommt noch das Scheffelgymnasium, dort absolvieren dieses Jahr 98 Schüler ihr Abi.

Wie entwickeln sich die Zahlen in den letzten Jahren?

Die Zahlen der an Abschlussprüfungen teilnehmenden Schülern der kaufmännischen Rudolf-Eberle-Schule und der Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen blieb in den letzten Jahren relativ konstant, so die Auskunft der Schule. An der Werner-Kirchhofer-Realschule sind die Zahlen sogar gestiegen. Laut Schulleiterin Ricarda Hellmann werden die Zahlen auch im nächsten Jahr steigen, jedoch danach voraussichtlich wieder sinken.

Über sieben Monate Prüfungen in Bad Säckingen

Teilweise musste Schüler schon im vergangenen Jahr zu ersten Abschlussprüfungen antreten. Denn bereits seit dem 8. Dezember sind Schüler der Ausbildungsvorbereitungen an der kaufmännischen Rudolf-Eberle-Schule in ihrer Prüfungszeit. Über ganze sechs Monate bis zum 17. Juni werden dort Abschlussprüfungen geschrieben. Ab März werden dort erste Abschlussprüfungen der Berufsfachschule Wirtschaft geschrieben.

Bitte Ruhe – auch an den beruflichen Schulen laufen Abschlussprüfungen. | Bild: Rebecca Reichert

Ende April bis in den Mai hinein beginnt die Prüfungszeit in weiteren Schulen: Darunter das Scheffelgymnasium, die Gewerbeschule Bad Säckingen, die Werner-Kirchhofer-Realschule und die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule sowie die kaufmännische Rudolf-Eberle Schule für die Berufsfachschule Wirtschaft, das Wirtschaftsgymnasium, die Berufskollege und für Schüler der kaufmännischen Ausbildungsberufe.

Während die Prüfungszeit für die meisten Schulen im Juni und Mai andauert, werden an der Gewerbeschule Bad Säckingen und den Hauswirtschaftlichen Schulen bis einschließlich Juli Abschlussprüfungen geschrieben.

Realschüler gehen nach dem Abschluss meistens weiter zur Schule

Und wie geht es nach der Schule weiter? Laut der Leiterin der Realschule Ricarda Hellmann würden die meisten ihrer Absolventen zu weiterführenden Schule gehen wollen. Das würde zwei Drittel der Schüler betreffen, während sich ein Drittel auf eine Lehre bewerbe.

Eines werden alle Schüler, aber vermutlich gemeinsam haben, dass sie sich auf die freien Tage zwischen dem Abschluss und dem weiteren Bildungsweg freuen.