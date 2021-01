Garagenbrand mit hohem Schaden und dennoch Glück im Unglück: Die Bewohner der angrenzenden Häuser in Bad Säckingen konnten sich nach Polizeiangaben in der Silvesternacht selbst in Sicherheit bringen. Zwei seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr habe mehrere Haustiere aus den Gebäuden gerettet.

Die Doppelgarage brannte der Mitteilung zufolge komplett aus. Zwei Autos darin seien zerstört worden. Das Feuer habe auch zwei Wohnhäuser so stark beschädigt, dass diese in der Nacht nicht mehr bewohnbar waren. Der Sachschaden dürfte bei rund 200.000 Euro liegen, hieß es. Die Ermittler müssen die genaue Brandursache noch klären.

(dpa/lsw)