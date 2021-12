von Michael Gottstein

Das gemeinsame Programm der Volkshochschulen (VHS) Bad Säckingen und Wehr in Form des gewohnten quadratischen Büchleins gibt es für das kommende Frühjahrssemester nicht. Das liegt daran, dass das Kursangebot infolge der noch nicht ausgestandenen Corona-Pandemie überschaubarer ist als sonst, aber es symbolisiert auch, dass die Digitalisierung Fortschritte macht und die beiden Volkshochschulen gleichsam auch agiler werden.

Bad Säckingen Bei der VHS Bad Säckingen sollen Kurse auch weiterhin in Präsenz und per Video stattfinden Das könnte Sie auch interessieren

Bad Säckingens VHS-Leiter Bernd Crößmann versicherte am Freitag beim Pressegespräch, dass die Präsenzkurse auch in Zukunft eine wesentliche Säule des Angebots sein würden. Doch Online-Kurse und hybrider Unterricht, bei dem einige Lernenden anwesend sind und weitere per Internet zugeschaltet werden, dürften auch nach der Pandemie zum Programm gehören.

Kurse buchen Ab Montag, 20. Dezember, können die Kurse gebucht werden. Im Internet ( www.bsvhs.de ), schriftlich oder im Sekretariat, Telefon: 07761/21 01.

Anmelden kann man sich über die Internetseiten, aber auch in schriftlicher Form oder bei einem Besuch in den Sekretariaten. Es lohne sich aber, immer wieder auf die Internetseiten zu schauen, so Wehrs designierte VHS-Leiterin Fatima Zobeidi-Weber, denn viele Dozenten reichten ihre Angebote spontan und erst nach dem Druck der Programm ein.

Die Digitalisierung vorangetrieben hatte Michael Fritz, der die Computerschule beider Volkshochschulen leitet. Das Land hatte im Rahmen des Digitalpaktes eine fünfstellige Summe zur Verfügung gestellt, und beide Institutionen wurden dafür mit den notwendigen Geräten ausgestattet. Auch wurden die Dozenten geschult. Für die EDV-Kurse hatten sich im vergangenen Semester rund 100 Teilnehmer eingeschrieben, alle Kurse fanden online statt.

Wehr Volkshochschule Wehr setzt auf Vielfalt und Nachhaltigkeit Das könnte Sie auch interessieren

Im kommenden Semester wird Michael Fritz wieder Präsenzkurse geben, die sich vor allem an Anfänger richten, während die Spezialkurse für Fortgeschrittene nur online stattfinden. Damit jeder mitkommt, bietet er Schulungsvideos zum selbständigen Nacharbeiten an. Im Bereich der EDV sind 18 Kurse mit 46 Terminen geplant, dazu gibt es in Wehr sechs Smartphone-Schulungen. „Wir suchen neue Dozenten in allen Bereichen, nicht nur im Bereich der EDV“, erklärte Michael Fritz.

Die VHS Bad Säckingen hatte im vergangenen Semester mit rund 100 Kursen ein überschaubares Programm. „Die Gruppen waren relativ klein, und erfreulicherweise gab es nur wenige Absagen“, berichtete Stefanie Keller von der Verwaltung. Traditionell sehr stark nachgefragt waren und sind die Einbürgerungstests sowie die Deutschkurse und der Deutsch-Test für Zuwanderer.

Wehr Digitaler und flexibler: Volkshochschule geht in der Pandemie neue Wege Das könnte Sie auch interessieren

Im nächsten Semester gibt es wieder rund 100 Kurse. Dazu zählen Kunst- und Kulturfahrten, Sprachkurse (darunter sogar Japanisch, Schwedisch und Arabisch) und Literaturkurse. Neu sind der Entlastungskurs für pflegende Angehörige oder ein Kurs, bei dem man lernen kann, wie man Ordnung in den Haushalt bringt.