von Hildegard Siebold

In Zeiten der Corona-Pandemie herrschen besondere Regeln, dennoch war der Rummel am Tag der Eröffnung gut frequentiert und die Kinder hatten ihren Spaß bei Fahrten auf dem Karussell oder der kunterbunten Eisenbahn. Noch bis kommenden Sonntag ist täglich jeweils ab 13.30 Uhr Chilbirummel, am Mittwoch und Donnerstag locken die Schausteller mit vergünstigten Fahrpreisen bei gleich zwei Familiennachmittagen.