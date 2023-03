Karussels, Schießbuden und Süßigkeiten gibt es ab Samstag, 4. März, beim Rummel im Rahmen des Fridolinsfests auf dem Bad Säckinger Festplatz.

Was ist das Fridolinsfest?

Die Stadt Bad Säckingen ehrt den Stadtheiligen Fridolin von Säckingen mit einem mehrtägigen Fest. In diesem Jahr fällt das Fridolinsfest auf die Tage zwischen dem 4. und 12. März 2023.

Beginn ist mit dem Rummel am Samstag, 4. März. Es folgt der Krämermarkt am 6. März. Die Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg ehrt den den heiligen Fridolin mit Eucharistiefeiern, der Aussetzung des Reliqiuenschreins und der festlichen Fridolinsprozession am 12. März 2023.



Wo findet der Rummel statt?

Auf dem Bad Säckinger Festplatz an der Austraße.

Bild: Maptiler, OSM

Was bietet der Rummel?

Es gibt unter anderem Ketten- und Kinderkarussels, Speisestände, eine Geisterbahn, Schieß- und Losebuden.

Wann öffnen die Geschäfte und Buden auf dem Festplatz?

Am Samstag, den 4. März, eröffnet Bürgermeister Alexander Guhl die Festlichkeiten auf dem Bad Säckinger Festplatz um 15 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. In den folgenden Tagen ist der Rummel in der Woche und Samstags ab 14 Uhr geöffnet und sonntags ab 11 Uhr.

Gibt es familienfreundliche Angebote?

Ja, am Mittwoch und Donnerstag sind traditionell die Familientage. An diesen Tagen kostet der Eintritt für Fahrgeschäfte nur den halben Preis.

Ein Anblick auf dem Festplatz, der nicht nur die Herzen der Schausteller höher schlagen lässt. | Bild: Susanne Eschbach

Gibt es Einschränkungen?

Nein, Corona ist kein Thema mehr, alles läuft ohne Mindestabstände, Maskenpflicht oder andere Einschränkungen.

Was bietet der Krämermarkt?

Zum traditionellen Krämermarkt am 6. März in der Scheffelstraße und der Austraße haben sich 55 Marktbeschicker angemeldet.

Der Fridolinsmarkt lockt Besucher in die Stadt. | Bild: Kanele, Susanne

Neben Speisen und Getränken werden zwischen 9 und 18 Uhr auch eine reichliche Auswahl an unter anderem Schmuck, Gewürzen oder Haushaltsgegenständen angeboten.

Wann findet die Fridolinsprozession statt?

Die Fridolinsprozession beginnt am 12. März im Anschluss an den Gottesdienst mit dem Freiburger Weihbischof Christian Würtz um 9 Uhr im Fridolinsmünster.

Der Schrein mit den Gebeinen des Heiligen wird durch die Straßen getragen. Dieses Bild der Fridolinsprozession entstand 2020. | Bild: Susanne Eschbach

Und wer war eigentlich der Heilige St. Fridolin?

Als einer der ersten Missionare, die das Land der Alemannen bereisten, gründete er das Doppelkloster Fridolinsstift am Hochrhein. Aus der Marktgründung des Kloster entwickelte sich zwischen dem 11.und 12. Jahrhundert die Stadt Säckingen. Dort verstarb er am 6. März 538.