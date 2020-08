von Peter Koch

Drei junge Rumänen im Alter von 26 bis 33 Jahren aus einer Stadt nahe Bukarest standen vor Gericht, da sie laut Anklage an mehreren Tatorten im Land Katalysatoren diverser Autos mit Akusägen entfernt und entwendet haben sollen. Da sie sich nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu diesen Taten verabredet hatten, geht die Anklage von Bandendiebstahl aus.

Die zur Verhandlung stehenden Taten geschahen hauptsächlich im Zeitraum von Dezember 2019 bis Ende Februar 2020, unter anderem in Lahr, Emmendingen und am Hochrhein. Die Männer sollen in Stühlingen einen gemeinsamen Unterschlupf gehabt haben.

Aussagen einer Polizeibeamtin

Laut Staatsanwaltschaft sowie der Aussagen einer Polizeibeamtin kam es am 28. Februar zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Autohändler aus Schopfheim auf dem Gelände seines Gebrauchtwagenhandels um 2.30 Uhr verdächtige Personen meldete. Eine der anrückenden Polizeistreifen konnte zwei der Angeklagten in unmittelbarer Nähe zu diesem Tatort antreffen und festnehmen, berichtete die Polizistin. Eine dritte Person konnte zu diesem Zeitpunkt unerkannt entkommen. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass an drei Gebrauchtwagen die Katalysatoren an- oder auch schon abgesägt waren. Die Täter hatten die Autos zu diesem Zweck aufgebockt, um dann den Kat mit Akkutrennschleifern aus der Auspuffanlage zu schneiden.

Nach Angaben der Polizeibeamtin wurden die Behörden im Rahmen der zeitgleich laufenden Nahbereichsfahndung auf einen abgestellten Mercedes-Kombi mit bulgarischem Kennzeichen aufmerksam, der in einer Feldgemarkung in Fluchtnähe zum Tatort stand. Aufgrund von polizeilichen Erkenntnissen sei das Fahrzeug den beiden Festgenommenen zugeordnet worden. Da jedoch keiner der Tatverdächtigen einen passenden Fahrzeugschlüssel mit sich führte, wurde das Fahrzeug observiert, was letztendlich in den frühen Morgenstunden zu einem Zugriff führte, bei dem erneut eine männliche Person unerkannt entkommen konnte, jedoch die Festnahme des dritten Angeklagten erfolgte.

50 Katalysatoren sichergestellt

Ein Kriminalbeamter aus Freiburg berichtete von einer Festnahme bei Freiburg wenige Wochen später. In einem Waldstück zwischen Freiburg und Tiengen sei ein VW Passat mit französischem Kennzeichen ausfindig gemacht worden, der als Bunkerfahrzeug für Katalysatoren genutzt wurde. Um die 50 Katalysatoren wurden aus diesem Fahrzeug heraus sichergestellt, so der Kriminalbeamte. Diese hatten, entsprechend der Anklageschrift, einen Gesamtwert von rund 23.000 Euro. Der Zeuge erläuterte vor Gericht wie es ihm möglich war, die sichergestellten Katalysatoren einzelnen geschädigten Fahrzeugen zweifelsfrei zuzuordnen.

Diese Zuordnung in Zusammenhang mit der Auswertung von Handydaten und weiteren Beweisen, wie polizeilichen Vernehmungen brachten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft die drei Angeklagten mit diesen 50 Katalysatoren und dem französischen VW Passat in nachweislichen Zusammenhang.

Fünf Zeugen

Insgesamt wurden am ersten Verhandlungstag fünf Zeugen gehört. Neben dem Freiburger Kriminalbeamten war auch eine Schopfheimer Polizistin geladen, die die Umstände der Festnahme der ersten zwei Tatverdächtigen darlegte. Der geschädigte Gebrauchtwagenhändler aus Schopfheim und seine Frau berichtete ausführlich von ihren Beobachtungen in der Tatnacht und konnten mit ihren Aussagen bestätigen, dass die von der Polizei vor Ort festgenommen Personen, diejenigen waren, die zuvor vom Firmengelände geflüchtet waren.

Die längste und kurioseste Aussage machte eine 18-jährige Zeugin, die mit einem der Angeklagten bis kurz nach seiner Festnahme in einer Beziehung gelebt hatte. Sie hatte die drei Angeklagten sowie drei weitere junge, männliche Rumänen (gegen diese Personen laufen teilweise gesonderte Ermittlungen) mit ihrer Aussage bei der Polizei schwer belastet und einen Großteil zur Aufhellung der Geschehnisse beigetragen. Nun, gab sie der vorsitzenden Richterin an, dass sie damals bei der Vernehmung gelogen habe, um sich für die Untreue ihres damaligen Partners zu rächen.

Ungereimtheiten bei Aussage

Die Vorsitzende glaubte diese neue Version jedoch nicht, wies wiederholt auf Ungereimtheiten in der jetzigen Darstellung hin und belehrte sie mehrfach ob ihrer Zeugenpflichten. Während ihrer Einlassungen fing die junge Frau schließlich an zu weinen. Nach einer kurzen Pause, die die Richterin ihr gewährt hatte, machte sie erneut eine Kehrtwende und räumte nun ein, dass ihre Aussagen in der polizeiliche Vernehmung den Tatsachen entsprächen. Sie habe am heutigen Tage gelogen, da es für sie großen Druck bedeute, den Angeklagten nun gegenüber zu sitzen. Sie räumte ein, dass sie sich auch Sorgen mache, was diese Aussage für Konsequenzen haben könne.