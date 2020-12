von Harald Schwarz

Ein Ausdruck der Wehmut zeichnete sich ab im Gesicht von Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen: „Mit all den Corona-Maßnahmen steht das Dorfleben still – bis auf den in den Oktober verschobenen Naturparkmarkt.“ Feste als Fixpunkte im Jahresverlauf bringen „Ureinwohner“ und Neubürger zusammen, sagte Thelen.

Die Tatsache, dass Kindergarten und Grundschule vorhanden sind, lasse sich die jungen „Zuzügler“ schnell integrieren. „Das Vereinsleben bietet von der Wiege (Eltern/Kind-Turnen) bis ins hohe Alter (Senioren-Gymnastik) eine Vielfalt an Möglichkeiten“, so Thelen. Je nachdem, wie schnell die Impfmöglichkeiten verfügbar sind, keimt Hoffnung für das Dorfleben auf.

Den Neujahrsempfang hat Thelen in seiner Amtszeit eingeführt. Dabei wurden auch immer Sportler geehrt. Dieser Termin fällt der Corona-Pandemie zum Opfer, 2021 fängt also bereits mit einer Absage an.

An Vereinsleben war wenig möglich. Wie sich das auf 2021 auswirken wird, bleibt abzuwarten. „Kinder und Jugendliche, die keine Übungsstunden und Wettkämpfe wahrnehmen konnten und sich Alternativen suchen mussten, bleiben hoffentlich in Zukunft nicht an den Alternativen hängen", hofft Thelen. Auch bei der Jugendfeuerwehr bleibt die Hoffnung, dass das Fehlen von Zusammenkünften nicht zu Abgängen führt. „Geselligkeit und Kameradschaft sind ein wichtiger Bestandteil der Gruppenbildung", so Thelen.

Dominante, hochklassige Bestandteile der Sportszene sind für die Jugend auch Kunstrad und Radball im RSV. Diese Sportart kam im vergangenen Jahr fast ganz zum Erliegen. Gerade im Kunstrad sind überaus erfolgreiche Sportlerinnen im Team, die sich seit Jahren immer wieder bis zur Deutschen Meisterschaft qualifizierten. Aber auch die Aerobic mit mehr als 80 Mitgliedern ist ein beachtlicher Faktor. Der FC, der größte Wallbacher Verein, sei neben Fußball mit seinen vielfältigen Abteilungen (Jugendtanzgruppe mit 80 Mitgliedern) unverzichtbar.

Der Musikverein mit seinen Konzerten und vor allem auch mit eigenen Ausbildern für die Jugend sei unverzichtbar im Dorfleben. Das Jahreskonzert des Musikvereins, das am 12. Dezember 2020 stattfinden sollte, wird vielleicht im Frühjahr nachgeholt, unterstellt, die Musiker dürfen wieder proben. Auch die Fasnacht musste für das Jahr 2021 abgesagt werden.

Einrichtungen und Veranstaltungen: Die Flößerschule darf keine Feste veranstalten. Die Einschulung konnte gerade noch stattfinden. Das Autokino ist zumindest ein Posten im Veranstaltungskalender. Aber Begegnungen können auch mit dieser Veranstaltungsreihe nicht stattfinden. Das Dorffest mit Naturparkmarkt von 23. bis 25. Juli 2021 wird weiterhin geplant – ob der Markt stattfinden kann, steht in den Sternen.

Der Haushalt: Durch die Corona-Pandemie sind Wallbachs Wünsche im städtischen Haushalt unter die Räder gekommen. So wird der Neubau eines Feuerwehrhauses, das in die Verlängerung der Industriestraße geplant ist, „bis auf Weiteres“ gestrichen. Thelen betonte, dass der jetzige Standort der Feuerwehr für viele Bürger einen unerfreulichen Missstand darstellt. Es zähle zu den kleineren Übeln, dass die Feuerwehrleute bis auf den Fahrer erst in die Fahrzeuge einsteigen können, wenn es aus der Halle gefahren ist. Es muss mit Sirenen losgefahren werden, da die Straße unübersichtlich ist. Ein Ärgernis für die Anwohner. Die Mitalarmierung durch die Kernstadtfeuerwehr erhöht die Zahl der Einsätze. Die Industriestraße müsste als Erschließungsstraße durchgezogen werden. Schon dafür ist die Planung gestrichen.

Auch der Bauhof soll aus dem Wohnviertel weg. „Unter kaum noch hinnehmbaren Arbeitsbedingungen machen die Mitarbeiter eine wirklich tolle Arbeit. Gedankt wird es ihnen nicht. Logisch, dass die Arbeitsstelle Stadt niemanden mehr reizt“, so Thelen. Eine Anmerkung ist Thelen wichtig: „Spielplätze werden vom Bauhof ebenso gut betreut wie die Grünanlagen von der Stadtgärtnerei. Gute Arbeit für wenig zur Verfügung stehende Finanzmittel“.

Die Schule sollte einen neuen Anstrich bekommen. Zur weiteren Digitalisierung versucht die Ortsverwaltung, „mit eigenen Finanzmitteln das umzusetzen, was möglich ist“, so Thelen. Mit dem Brunnenplatz wurde ein idyllischer Platz am Rhein aus den über Jahre angesparten Mitteln der Ortsverwaltung geschaffen. Der Rheinuferweg ab der Schiffsanlegestelle sollte nach den Wünschen der Ortsverwaltung als Projekt der „Rheinliebe“ überplant werden. Die aus dem Projekt übrig bleibenden 30 Prozent Planungskosten würde die Ortsverwaltung übernehmen.