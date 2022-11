von Susanne Schleinzer-Bilal

Nach zwei Jahren Pause präsentierte der Förderverein des Radsportverein Wallbach an am Samstag und Sonntag wieder ein Theaterstück in drei Akten in der Flößerhalle.

Und darum geht es

Gespielt wurde der Schwank von Bernd Gombold, „Kohle, Moos und Mäuse“, durchweg in alemannischem Dialekt. Mit dem Stück hatten die gut aufgestellten Laienschauspieler die Zuschauer immer wieder zum Lachen gebracht und holten sich am Ende einen wohlverdienten Applaus. Die Nachbarn Bauer Albert (Erwin Schabert) und Bauer Otto (Jürgen Wassmer) haben wieder einmal die Nacht durchgezecht und danach ein „Wettpflügen“ veranstaltet.

Jetzt haben sie, Albert und Magda, entschieden, aus dem einfältigen Michel soll ein richtiger Mann werden. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Am nächsten Morgen läuft Albert Sohn Michel über den Weg, ein einfältiger Bursche – herrlich gespielt von Ingo Rind, dem man die Rolle des Einfältigen sofort abnimmt. Der Bursche müsse immer Löcher graben, weil er zu nichts taugt und sagt zu Magda (Petra Bröker), seiner Frau „ heute machen wir es, der Viehhändler Erich (Karl Thomann, herrlich verschlagen) soll einen „richtigen Mann“ aus ihm machen.

Der Viehhändler Erich (rechts) soll die Sache mit dem Michel in die Hand nehmen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Er soll ihn nämlich in das Etablissement von Lolita (Yvonne Thomann) mitnehmen, „die etwas von ihrem Geschäft versteht“, aber davor den Hofhund zusammen mit Michel erschießen. Verraten wollen sie niemandem etwas. „Der Michel ist auf unbestimmte Zeit verreist“ werden sie sagen. „Los, grab ein großes Loch, Michel“, fordert Albert dann seinen Sohn auf. Da ist sich Oma Maria (Iris Ohlsen), die immer alles falsch versteht, sicher, dass es ein böses Ende nehmen wird mit dem Michel, „die wollen ihn erschießen und dann vergraben“, seufzt sie, als ein Riesenknall ertönt. Auch die einfältige Magd Leni – gespielt von Daniela Seitz, die ganz in ihrer Rolle aufgeht – ist sich sicher: „Jetzt weiß ich warum der Michel ein so großes Loch graben musste, dieser Erich ist ein Mörder.“

Polizei tritt auf

Die Polizei kommt schließlich auch (Nina Thomann, Christina Scholz), aber nicht wegen Michel, sondern wegen des Wettpflügens, denn die beiden Männer haben den Friedhofsparkplatz abrasiert. Als die Frage dann doch auf Michel und das gegrabene Loch kommt, sagt Albert: „Der ist fort, verreist auf unbestimmte Zeit, und das mit dem Loch geht euch nichts an.“ Dann werden sie von der Polizei abgeführt.

Otto und Rosa, seine Frau (Heidi Strittmatter), sind sprachlos. Da taucht Lottoinspektor Richard – gespielt von Georg Rind der die Rolle sehr witzig verkörpert – auf und will Michel einen Scheck über eine Million geben. „Da kommen Sie zu spät“, sagt Otto lakonisch und hat dann eine Idee. Die Leni soll den Michel spielen und das Geld kassieren.

Otto füllt Lottoinspektor Richard (rechts) mit ein paar Flaschen Wein ab, damit er ihm die Geschichte mit der verkleideten Leni als Michel abkauft. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Das klappt, aber Leni ist überfordert und geht mit dem Scheck in den Hühnerstall und die Hühner verputzen den Scheck, den sie aus Versehen fallen lässt. Doch das Geld zieht weitere Interessenten an. Jeder will einen Anteil an den „Mäusen , Kohle , Heu“ haben, und auf einmal ist da auch eine geheimnisvolle Kiste die Albert ausgegraben hat und voll Silber und Schmuck ist. Zum Schluss wird geheiratet und die Mitgift stimmt auch.

Lolita will jetzt endlich die Kohle, die Mäuse, das Heu von Michel. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Ein rundum gelungener Auftritt, beste Unterhaltung und stehender Applaus für die Darsteller, den sie sich absolut verdient haben.