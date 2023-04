Fünf Künstlerinnen aus der Region haben am Sonntagvormittag zur Vernissage ihrer Kunstausstellung für zeitgenössische Malerei ins Haus Fischerzunft in Bad Säckingen eingeladen. Pflanzen- oder Tierporträts, Landschaftsmalerei und Abstraktes wird hier präsentiert. Die Künstlerinnen gestalten ihre Werke in ganz unterschiedlichen Stilen und Techniken. „Aber eines verbindet sie“, so Diana Awender vom Verein Haus Fischerzunft in ihrer Ansprache zur Ausstellungseröffnung: „Harte Arbeit, Leidenschaft und die Liebe zur Kunst.“

Aquarellmalerei ist die Leidenschaft von Gabriele Hansel aus Herten. In dieser Technik gestaltet sie Landschaften, Motive mit italienischen Sehnsuchtsorten wie Rom und Venedig, liebevoll beobachtete südliche Straßenszenen oder eindrucksvolle Blumenbilder. Für die Leichtigkeit der Aquarell-Technik begeistert sich auch Margarita Tilly. Subtil und elegant gelingt es ihr, Frauenakte und Gesichter zu gestalten. Auch zart dahin getupfte Blumenbilder kann man bewundern. Die aus Bremen stammende und jetzt in Rheinfelden ansässige Nicole Kurtz-Pankoke malt und experimentiert seit der Kindheit mit verschiedenen Materialien. Sie liebt Strukturen und malt auch gerne mit Öl- und Acrylfarben. Ihre oft großformatigen Gemälde dürfen berührt und erspürt werden.

Mit einem Gemälde von David Garret als Teufelsgeiger und Tierbildern, die sich wie beim Bild vom roten Elefanten nicht immer an das natürliche Vorbild halten, beeindruckt Iris Liebwein. Die Murger Künstlerin, stellt abstrakte und gegenständliche Bilder aus. Ausgerechnet ein Handgelenksbruch hat Claudia Oberle zur Malerei gebracht. Die Laufenburgerin hat mit der Malerei ihre Feinmotorik geschult und arbeitet mit Acrylfarben und Pastellkreiden. Ihre Porträts von Tieren und Menschen laden die Betrachter zum Verweilen ein. „Ihr Schaffen ist ein Geschenk für uns alle, und eine Ermutigung“, schloss Diana Anwender ihre Eröffnungsansprache. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Christina Scholz, der stimmgewaltigen Sängerin und Gitarristin aus Bad Säckingen.

Die Kunstausstellung im Haus Fischerzunft, Fischergasse 12 in Bad Säckingen, findet bis zum 21. Mai statt. Sie ist immer samstags, sonntags und feiertags von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.