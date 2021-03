von Werner Probst

Ihren 90. Geburtstag kann am heutigen Montag Rose Maria (Rosmarie) Albiez feiern. Die im Murger Ortsteil Hänner geborene Jubilarin wohnt seit drei Jahren im St. Franziskusheim in der Baslerstraße 32 in Bad Säckingen, wo es ihr recht gut gefällt. Immer noch spielt sie gerne ein „Mensch ärger dich nicht“, liest noch viel und genießt auch gerne ein Gläschen Eierlikör.

Rosmarie Albiez, wie die Jubilarin seit der Kindheit genannt wird, besuchte die Volksschule, war ein Jahr in einem Haushalt tätig, ehe sie als Schneiderin arbeitete. Bald lernte sie ihren Mann kennen, der ebenfalls Schneider war. 1952 heiratete sie. In Hänner wohnte die Familie. Vier Kinder kamen auf die Welt. Gerne erinnert sie sich an die Zeit, als in Hänner der Sportverein gegründet wurde und ihr Mann als Kassierer tätig war. So war sie viel auch auf dem Sportplatz. Vor zehn Jahren starb ihr Mann.

Ihre Liebe zum Chorgesang hat sie sich bis heute bewahrt. So ließ sie ihre Stimme früher im Hännemer Kirchenchor erklingen und auch jetzt in ihrem hohen Alter singt sie immer noch gerne. Die Jubilarin freut sich, dass sie viel von ihren Kindern, den sieben Enkelkindern und ihrer Urenkelin besucht wird und hofft, dass es bald wieder möglich sein wird, ohne Probleme und Einschränkungen Besucher im Franziskusheim empfangen zu können.