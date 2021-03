von Werner Probst

Rosalia Zito Ciulla kann am heutigen Mittwoch in der Schulhausstraße ihren 80. Geburtstag feiern. Sie freut sich, dass sie in der Trompeterstadt viele Freundinnen hat, so dass immer etwas los ist und es ihr nie langweilig wird. Dafür sorgen aber auch ihre beiden Kinder mit den beiden Enkelkindern.

Auf der Insel Sizilien stand die Wiege von Rosalia Zito Ciulla. Sie besuchte fünf Jahre die Schule, arbeitete auf der Landwirtschaft, ehe sie 1961 ihren Mann Giuseppe Ciulla heiratete. Noch im gleichen Jahr ging ihr Mann nach Deutschland, um hier für den Lebensunterhalt seiner Familie zu sorgen.

Trompeterstadt wird neue Heimat

Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1971 ging Rosalia Zito Ciulla mit den beiden Kindern nach Waldshut, wo der Mann eine Wohnung hatte und in der Lonza arbeitete. 1991 ging ihr Mann in Ruhestand. Sechs Jahre später wurde Bad Säckingen zum Wohnsitz der Familie. 2012 starb ihr Mann.

In Bad Säckingen gefällt es Rosalia Zito Ciulla recht gut. Viel wird sie nicht nur von den beiden in der Nähe wohnenden Kindern und Enkelkindern besucht, sondern auch von Bekannten. Ihren Haushalt macht sie noch selbst und sie freut sich über jeden Tag, den sie gesund erleben kann. Neben den Kindern und den beiden Enkelkindern wird auch ein Urenkel zu den heutigen Gratulanten gehören.