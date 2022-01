von Gabriele Rasenberger

Ihren 90. Geburtstag kann Rosa Grubauer am heutigen Mittwoch begehen. Geboren und aufgewachsen ist sie in Hogschür, einen Ortsteil von Herrischried. Dort hatte die Familie eine kleine Landwirtschaft mit drei Kühen, mit Ziegen, Hunden und Katzen. Der Hof war ein Mehrgenerationenhaus. Schon früh, noch während der Schulzeit, half sie bei der Familie Wassmer, die eine Poststelle und Lebensmittelgeschäft in Hogschür hatten.

Schöne Zeit

Nach der Schulzeit ging sie ein Jahr in eine hauswirtschaftliche Schule und begann dann in Wehr in der Textilfabrik Hummel zu arbeiten. Grubauer erinnert sich: „Es war eine schöne Zeit“. Das Lied „Tief im Hotzenwald“ ist ihr geblieben, singt sie immer noch gerne. Ihren späteren Mann lernte sie kennen, als dieser als Straßenbauarbeiter in der Gegend war. Das Paar heiratete 1965 in Todtmoos und zog nach Bad Säckingen. Zwei Jahre später kam die einzige Tochter zur Welt. Viel zu früh, im Jahre 1974 verstarb der Ehemann. Grubauer, die somit nur eine kleine Rente hatte, passte daher auf Kinder aus der Nachbarschaft und von einer Freundin auf. Seit einiger Zeit lebt sie wieder dort, wo sie schon früher gewohnt hat: In dem Haus, in dem früher das Elektrogeschäft Kopf war.

Feiern im kleinen Kreis

Jetzt ist dieses Haus ein Altenheim. Wenn sie aus dem Fenster schaut, kann sie noch einigen Bekannten von damals zuwinken, die auf der anderen Seite wohnen. Fit hält sie sich, indem sie beim Backen hilft, beim Bingo-Spiel mitmacht und mit ihrer Tochter Spaziergänge macht. Deren Hund darf bei Besuchen nicht fehlen. Auch der SÜDKURIER ist ihr täglicher Begleiter. Feiern wird sie eher im Kleinen.