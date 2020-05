von sk

Eine Rollerfahrerin kam am Freitagmittag zwischen Bad Säckingen und Wallbach wegen einer Katze zu Fall. Gegen 14.15 Uhr war die 41 Jahre alte Frau laut Polizeibericht mit ihrem Motorroller in Richtung Wallbach gefahren, als eine Katze über die Straße lief. Die Frau wich aus und stürzte in der Folge. Mit einer Kopfplatzwunde kam sie in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Katze überstand den Vorfall unversehrt.