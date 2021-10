von Aloisa Zell

AC/DX ist nicht etwa irgend eine Coverband, sondern „das“ Tribut der legendären australischen Band AC/DC. AC/DC „Gleich- und Wechselstrom“, was immer die Bandmitglieder sich bei diesem Namen gedacht haben – ihr Name ist Programm und ihre Musik elektrifiziert buchstäblich. Seit 22 Jahren transponiert AC/DX, die Band aus Weiden in der Oberpfalz, das AC/DC Feeling leidenschaftlich in den deutschsprachigen Raum. Ihr Programm steht nicht still.

Angelehnt an ihr Vorbild verändert sich die Band und ihr Repertoire. Seit ihrem Auftritt 2019 in Bad Säckingen haben sie hier bereits ein kleines Stammpublikum. Mit Massimo Leone, Sänger und Rockröhre der Band und Volkmar „Volki“ Severin, dem Gitarristen, stehen zwei Frontmänner auf der Bühne die zusammen mit Dieter Zug (Drums), Thorsten Horn (Guitar) und Thomas Schmidhuber am Bass Bühnenpräsenz vom Feinsten zeigen.

Soli als Glanzleistungen

Dabei könnte Volki das musikalische Double von AC/DC Gitarrist Angus Young sein. Seine Körpersprache und die Art, wie er seine Gitarre sprechen lässt, zeigen eine tiefe Identifikation mit der australischen Kultband. Meisterhaft waren seine Solis. Sein angedeuteter Striptease wäre gar nicht nötig gewesen um zu zeigen: Rock ‚n‘ Roll ist energiegeladen, rebellisch, provokativ und erotisch. Das Flair dieser Gruppe zeigt sich an ihrer engen Zwiesprache mit dem Publikum.

Auch wenn Corona diesen Kontakt gerade einschränkt, ist die Liebe zum Publikum zu spüren. Mit ihrem spannungsgeladenen Auftritt und einer gekonnten Lichtshow zog DC/DX das Publikum in seinen Bann und bereits nach dem vierten Song von den Stühlen. Donnergrollen begleitet „Thunderstruck“ und mit dem Dudelsack gibt Massimo den Auftakt zu „It‘s a long way to the Top“. Bei fast allen Songs, insbesondere bei „Dirty Deeds“ zeigten die Fans, dass sie textsicher waren. Ob die klangstarke Glocke, die zur Begleitung von „Hells Bells“ über der Bühne hing, vom Säckinger Münster ausgeliehen war? Natürlich durften Lieder, wie „Highway to hell“ die zumindest jeder Ü 50 kennt, nicht fehlen. Für den, mit zehn Jahren, jüngsten Fan war schließlich „TNT“ der Höhepunkt.

Die Musiker gaben alles. Dumm nur, dass der Gitarrenverstärker dabei ausstieg, schließlich war das so nicht vorgesehen. Auf dem Gipfel der Stimmung mussten die Fans auf jegliche Zugabe verzichten. Trotzdem dankten sie der Band mit stehendem Applaus. Das Versprechen von DC/DX, das nächste Konzert im Gloria mit vielen Zugaben und einem spürbar längeren Programm zu geben, wird den historischen Kinosaal dann sicherlich in eine Rocknacht verwandeln und die Bande zwischen Musikern und Fans, nach Corona, noch enger knüpfen.