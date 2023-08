Die Zimmererklasse im ersten Ausbildungsjahr (B1Zi) hat im Schuljahr 2022/2023 unter der Leitung ihres Werkstattlehrers einen Fahrradschopf für die Gewerbeschule geplant. Die Schüler entwickelten ein Konzept mit der Schulleitung, zeichneten Entwürfe und fertigten ein Modell an. In der Klasse Zusatzqualifikation CAD/CNC-Technik im Ausbildungsberuf Zimmerer/Zimmerin wurde eine Konstruktionszeichnung angefertigt, die an die Zimmerei Denz in Oberwihl weitergegeben wurde, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Darüber hinaus musste ein Lageplan erstellt werden sowie ein Fundamentplan. Die Schüler haben eine Materialliste erstellt und durch Preisanfragen die Kosten ermittelt. Zur Arbeitsvorbereitung gehörte auch die Absteckung, Besprechung von Details, Montageablauf und Werkzeugen. Vor der Montage wurden die Fundamente aus Beton durch Maurerauszubildende der Bauabteilung der GWSBS hergestellt.

Es folgte die Vormontage der Rückwand auf der Baustelle an der Nordseite der GWSBS. Das Holz hat die Farbabteilung der GWSBS vorher gegen Vergrauung gestrichen. Dann wurde der Schopf aufgerichtet, die Seitenwände geschalt sowie Dachschalung und Dachaufbau montiert. Als krönender Abschluss wurde ein Richtfest gefeiert. Dazu sind die Schüler in ihrer Kluft – der Zunftkleidung – erschienen und ein Auszubildender hat einen Richtspruch gehalten: „Drum will ich jetzt den Segen geben, dem schönen Fahrrad-Schopf hier aus Holz. Denn Holz gibt Wärme allem Leben, ein dreifach Hoch und das mit Stolz.“