Blanke Zerstörungswut: Völlig unsinnige Sachbeschädigungen haben in der Nacht zum Freitag, 2. Mai, Unbekannte in der Bad Säckinger Innenstadt begangen. So wurden in der Schützenstraße die von der Stadtgärtnerei bepflanzten Blumenpyramiden zerstört und die Geranien herausgerissen und auf der Straße verteilt.

