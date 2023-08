Am Dienstagmorgen blickten viele Menschen in der Region besorgt auf den Rhein und sein braunes Wasser. Der Pegel in Hauenstein zeigte an Dienstag einen Pegelstand von achteinhalb Metern an, weshalb in Bad Säckingen die Zugänge zum Rhein bereits abgesperrt wurden.

Zwar trat das Wasser noch nicht über den Rheinuferweg. Dennoch sei die Absperrung eine Vorsichtsmaßnahme, wie der städtische Referent für Katastrophenschutz, Roland Baumgartner, auf unsere Anfrage mitteilt. So wird die Stadt bei einem Pegelstand von acht Metern alarmiert und beginnt mit ersten Maßnahmen zum Hochwasserschutz.

Die erste Maßnahme des Plans sei die Absperrung, danach gehe es stufenweise weiter, so Baumgartner. In einem zweiten Schritt werde dann beispielsweise das Klärwerk informiert. Die Befürchtung, das Wasser könnte weiter ansteigen, sei laut Roland Baumgartner unbegründet. „Wir erwarten nichts mehr, der Pegel ist rückläufig“, beruhigt der Referent der Stadt. Die Absperrungen werden also bald wieder verschwinden.