Rheinschwimmer und Wassersportler wird es freuen, die Fische eher nicht: Die Temperatur des Rheinwassers am Hochrhein bewegt sich derzeit auf Rekordniveau. Das schweizerische Bundesamt für Umwelt (Bafu) ermittelte am Dienstag, 13. Juni, an der Messstelle bei Laufenburg eine Temperatur von 22,6 Grad Celsius.

Normal müsste das Wasser 16 bis 17 Grad warm sein

Dies ist der höchste Wert in der ersten Junihälfte seit 20 Jahren. Zuletzt wurden im Jahrhundertsommer 2003 zu diesem Zeitpunkt so hohe Temperaturen gemessen. Das langjährige Mittel liegt Mitte Juni zwischen 16 und 17 Grad Celsius.

Im roten Bereich: Die aktuelle Wassertemperatur des Rheins bei Laufenburg bewegt sich auf Rekordniveau. | Bild: Bafu

Nach einem verhältnismäßigen trüben Frühling sorgt nun seit mehreren Wochen eine Schönwetterperiode mit viel Sonnenschein für eine stetige Erwärmung des Wassers. Gleichzeitig führt die lange Trockenheit dazu, dass Nebenflüsse und Bäche kaum Abkühlung in den Rhein bringen. So ist selbst die sonst eher kühle Aare derzeit vier Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt.

Acht Grad Steigerung seit Mitte Mai

Mitte Mai gab es zuletzt einen nennenswerten Niederschlag in der Region – seitdem stieg die Rheintemperatur bei Laufenburg um satte acht Grad an. Noch vor drei Wochen lag das Tagesmittel laut Bafu nur bei 15 Grad Celsius.

Am 3. Juni übersprang die Rheintemperatur in Laufenburg zum ersten Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke – dies ist ungewöhnlich früh im Jahr. Die höchsten Temperaturen im Rhein werden üblicherweise erst im August gemessen. Im vergangenen Jahr waren es 26,2 Grad am 6. August – der zweithöchste Wert seit Einrichtung der Laufenburger Messstelle im Jahr 1974.

