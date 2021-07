Nach 15 Jahren als Schulleiter an der Rudolf-Graber-Schule, wurde am Montagnachmittag Steffen Huber in den Ruhestand verabschiedet. Die Feierstunde mit Landrat Martin Kistler, Schulamtsdirektor Rudolf Schick, Vertretern des Schulamts und Kollegen, wurde von der künftigen Rektorin, Karin Gassenmeier eingeführt, die seit Monaten zusammen mit Regina Höfler, das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) während der krankheitsbedingten Abwesenheit von Steffen Huber geleitet hat. Die auch als Förderschule bekannte Einrichtung, die 90 förderbedürftigen Schülern dabei hilft einen Hauptschulabschluss zu erreichen, steht neben der Werkreal-Anton-Leo-Schule, die selbst 265 Schüler betreut.

Kollegiale Zusammenarbeit

In ihren Ansprachen gingen sowohl Martin Kistler, Rudolf Schick, als auch Karin Gassenmeier auf den Werdegang von Steffen Huber ein und brachten ihre Wertschätzung für die kollegiale Zusammenarbeit mit dem scheidenden Rektor zum Ausdruck.

Die Feierstunde, anlässlich der Verabschiedung von Schulleiter Steffen Huber, die auf dem Schulhof der Rudolf-Graber-Schule vor über vierzig Lehrkräften, Vertretern der Nachbarschulen, Eltern und Schülerinnen und Schülern stattfand, wurde von Konrektorin Karin Gassenmeier (links im Bild) organisiert. | Bild: Reinhard Herbrig

Die Feierstunde, die auf dem Schulhof der Rudolf-Graber-Schule vor mehr als 40 Lehrkräften, Vertretern der Nachbarschulen, Eltern und Schülern stattfand, wurde mit einem musikalischen Auftakt der Klasse 4/5 mit dem Titel „Schön war die Zeit“ eröffnet.

Bad Säckingen Corona war ein Digitalisierungs-Turbo für die Bad Säckinger Schulen Das könnte Sie auch interessieren

Neben den bereits erwähnten Rednern, stimmten noch andere Lehrer und Vertreter der Schule in das Loblied, auf die gute Zusammenarbeit und seinen guten Umgang mit Schülern und Kollegen, ein. Ein Höhepunkt bildete die Überreichung der Entlassungsurkunde durch Schulamtsdirektor Rudolf Schick gegen Ende des offiziellen Teiles der Feierstunde, die lediglich noch durch die Dankesworte von Steffen Huber gekrönt wurden.

Lied zum Abschied

Mit dem Lied von Udo Jürgens „Mit 63 (statt 66) Jahren fängt das Leben an“, vorgetragen durch den Lehrkörper der Rudolf-Graber-Schule, ging die Feierstunde mit einem kleinen Sektempfang, den die Schüler vorbereitet hatten, zu Ende.