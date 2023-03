Aus dem Kinderkarussell steigt ein Mädchen lächelnd aus und rennt zu seiner Mutter, um noch mal zu fahren. Wartezeiten an den Buden und Karussells gibt es nicht. Kein Wunder: Es ist Dienstag, 14 Uhr, der Betrieb auf dem Festplatz in Bad Säckingen läuft eben erst an.

Doch was kostet der Spaß eigentlich? Unsere drei SÜDKURIER-Reporter Alisha Allinger, Anna-Lena Lauber und Sebastian Ridder wollen es genau wissen und machen den Test:

Was kann man mit 20 Euro auf dem Rummel erleben?

Die drei SÜDKURIER-Reporter (von links) Anna-Lena Lauber, Sebastian Ridder und Alisha Allinger. | Bild: Ridder, Sebastian

Ein Hinweis vorab: Wir besuchen den Rummel am Dienstag. Mittwoch und Donnerstag sind Familientage, da kosten die Fahrten mit den Fahrgeschäften nur die Hälfte.

Das Angebot ist groß

22 Attraktionen bieten die Schausteller auf dem Säckinger Festplatz: sieben Fahrgeschäfte, sechs Süßspeisenbuden, vier Gewinnbuden, ein Geisterhaus sowie ein Trampolinstand.

Auch für die kleineren Besucher gibt es Fahrgeschäfte. | Bild: Ridder, Sebastian

Das Schießen von Rosen und Schraubenziehern ist in diesem Jahr aber nicht möglich. Die Schießbude fehlt. Pommes- und Getränkebude sind hingegen vorhanden. Ebenso die Kirmesautomaten.

Mit 20 Euro beginnt der Rummel am Magic-Hip-Hop-Fahrgeschäft. | Bild: Ridder, Sebastian

Der Rummel lässt sich zwar in etwa zehn Minuten ablaufen, aber man möchte ja auch am liebsten mal alles ausprobieren. Für alles werden unsere 20 Euro wohl nicht reichen, aber los geht‘s!

1. Fahrt im Magic-Hip-Hop-Fahrgeschäft

Uns lockt zuerst das Magic-Hip-Hop-Fahrgeschäft an. Über die Boxen wird US-amerikanischer Hip Hop gespielt, während eine circa fünf Meter lange Sitzbank mit schnellem Tempo in einer vertikalen Kreisbewegung fährt. Wir wagen eine Fahrt für vier Euro. Nach gefühlten zehn Minuten kommt Sebastian wieder.

Aussicht vom Fahrgeschäft Video: Ridder, Sebastian

Ein „Nochmal“ muss er sich verkneifen, denn dann wäre schon beinahe die Hälfte unseres Geldes ausgegeben.

Die Fahrt kostet 4 Euro. Es bleiben noch 16 Euro übrig.

2. Der Besuch im Gruselhaus

Anna-Lena zieht es zum Gruselhaus. Nach ebenfalls vier Euro Eintritt kommt sie nach kurzer Zeit gelassen wieder heraus. Die Sound-Effekte und Figuren in dem engen Gang durch das Geisterhaus haben sie kaum erschreckt, was bei Kindern wohl anders sein wird.

Der Besuch kostet 4 Euro. Es bleiben noch 12 Euro übrig.

3. Schokofrüchte und Zuckerwatte

Alisha und Sebastian haben Lust auf etwas Süßes.

Schokolierte Trauben und Zuckerwatte sollen es sein – Klassiker auf dem Rummel. Für Trauben in weißer Schokolade bezahlen wir 3,50 Euro, für eine kleine Zuckerwatte 2,50 Euro.

Zuckerwatte Video: Ridder, Sebastian

Richtig hungrig ist zum Glück keiner von uns. Die Mittagspause ist erst eine Stunde her, und wir haben jetzt nur noch sechs Euro.

Trauben und Zuckerwatte kosten 4 Euro. Es bleiben noch 6 Euro übrig.

4. Pommes und Getränke

Für etwas zu Essen und zu Trinken reicht unser Geld jetzt nicht mehr. Eine Wurst kostet 4 Euro, eine Portion Pommes 3 Euro und Churros 5 Euro. Softdrinks und Bier kosten bis zu 4,50 Euro.

Auf einer Bank vor der Würstchenbude treffen wir auf Janine Zweig. Die junge Mutter isst dort Pommes mit ihren vier Kindern. Wir fragen sie, wie weit sie und ihre Kinder mit 20 Euro auf dem Rummel kommen würde. Sie grinst kurz bevor sie antwortet und sagt: „Nicht weit!“ Die Preise auf und neben dem Rummel seien einfach zu sehr angestiegen.

Zwei Buden weiter angelt Kim Matt mit ihrem Sohn Enten.

Beliebte Attraktion für Familien.. | Bild: Ridder, Sebastian

Auch sie sagt, es sei schwieriger geworden, auf den Rummel zu gehen: „Ich sage meinem Sohn von Anfang an, dass er sich zwei bis drei Sachen aussuchen darf. Sonst ist man schnell 50 Euro los“.

Nach zwei Fahrten und zwei Süßigkeiten haben wir zu dritt und ohne Familie eine ähnliche Erfahrung mit noch übrigen sechs Euro gemacht.

5. Kleinere Attraktionen

Die geben wir für gemeinsame Attraktionen beim Dosenwerfen und den Greifautomaten aus. Ein Versuch kostet bei Letzterem einen Euro, auch wenn selten jemand gewinnt. Umso kniffliger ist der Geldwechselautomat, der direkt daneben steht.

Ein kleines Flugzeug Video: Ridder, Sebastian

Wir gewinnen aber nur einen Trostpreis beim Dosenwerfen: Ein Flugzeug aus Styropor bleibt von unseren 20 Euro.

Sparen am Familientag

Vielleicht haben die Besucher am Familientag, Donnerstag, 9. März, noch etwas mehr übrig für die eine oder andere Karussellfahrt. Denn dann kosten Fahrgeschäfte nur die Hälfte.

Warum ist eigentlich Rummel, wann ist Prozession und wer ist der Heilige Fridolin?

Hier die Antworten: