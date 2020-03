Die Rehakliniken fahren in den nächsten Wochen durch unsichere Gewässer. Auch das Bad Säckinger Rehaklinikum ist in einer schwierigen Lage. Rehas und Kuren werden bundesweit dramatisch heruntergefahren werden. Deshalb hat die Bundesregierung Schutzschirme aufgespannt. Peter Mast, Geschäftsführer der Rehaklinik Bad Säckingen, begrüßt diesen Schritt. Dennoch: „Es wird eng, ich sage das ganz offen“, so Mast. Denn es gebe bei den Hilfen noch Fragezeichen. Es sei jetzt entscheidend, was hier beschlossen werde.

Bad Säckingen Neues von Gesundheitscampus und Rehaklinik: Campus-Manager Mast ist vorläufig wieder Einzelkämpfer Das könnte Sie auch interessieren

Mast hat nach einem kurzen Intermezzo Ende letzten Jahres die Geschäftsführung der Rehaklinik wieder selber übernommen, was allenthalben zu Aufatmen führte. Er schnürt jetzt ein Bündel an Strategien für die kommenden Wochen, mit denen er das Haus durch die Krise führen will. Die aus Berlin zugesagten Hilfen sollen auf mehreren Ebenen greifen, sagt Mast. Im Einzelnen sieht sein Plan so aus:

Schutzschirm 1: Für den Wegfall von Patienten, die ihre Reha über die Krankenkasse bekommen, werde es einen 60-prozentigen Ausgleich des Vorjahresumsatzes geben. Beispiel: Angenommen ein Rehabetrieb hatte im April 2019 100 Reha-Patienten von gesetzlichen Krankenkassen. Weiter angenommen, in April 2020 hat die Klinik keinen einzige. Dann werden Kosten für fiktive 60 Patienten übernommen.

Für den Wegfall von Patienten, die ihre Reha über die Krankenkasse bekommen, werde es einen 60-prozentigen Ausgleich des Vorjahresumsatzes geben. Beispiel: Angenommen ein Rehabetrieb hatte im April 2019 100 Reha-Patienten von gesetzlichen Krankenkassen. Weiter angenommen, in April 2020 hat die Klinik keinen einzige. Dann werden Kosten für fiktive 60 Patienten übernommen. Schutzschirm 2: Ähnlich läuft es beim Wegfall von Reha-Patienten, deren Kosten über die Rentenversicherung getragen wurde. Der Unterschied: Hier gibt es – gemessen am Vorjahresumsatz – 75 Prozent Kompensation.

Bad Säckingen Corona-Krise: Zwei Jahre nach der Spitalschließung unterstützt Bad Säckingen das Krankenhaus Waldshut Das könnte Sie auch interessieren