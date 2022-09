Bad Säckingen vor 3 Stunden

Reduzierte Öffnungszeiten im St. Vincentius Kindergarten: Eltern und Erzieher sitzen in einem Boot

Die Personalnot in Kindergärten zeigt sich in Säckingen in voller Härte. Der Kindergarten St. Vincentius musste daher seine Zeiten reduzieren. Eltern erhalten Beiträge zurück, wissen aber nicht wohin mit den Kindern.