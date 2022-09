von Susanne Eschbach

Ein kritischer und streitbarer Geist, der mit seiner Meinung nie hinter dem Berg hält, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Doch Günter Jöckel beschränkt sich nicht darauf auf Missstände aufmerksam zu machen. Er nimmt das Heft selbst in die Hand und hat in den vergangenen Jahren vieles zum Wohl der Bad Säckinger und der Feriengäste getan. So hat er Spendenaktionen organisiert, mit dessen Erlös die Konzertmuschel im Schlosspark ein Sonnensegel oder neue Stühle erhalten hat. Auch die Restauration der hinteren Treppe des Schlosses, ist durch eine von Jöckel initiierten Spendenaktion mitfinanziert worden. Gemeinsam mit der Stadt und dem Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen, dessen Ehrenmitglied er bis zu seinem Ausscheiden 2017 war, wurde auch der seniorengerechte Einstieg am Schwimmerbecken im Waldbad realisiert. Seit über 20 Jahren bis heute, moderiert Jöckel sonntags die Promenadenkonzerte im Schlosspark. „Und das immer noch mit viel Spaß“, sagt er.

„Tu was du kannst – mehr gibt es nicht zu tun“ oder „Sei wer du bist und gib nicht vor, anders zu sein“, zitiert Jöckel zwei Yoga-Weisheiten, in denen er sich wiederfindet, wie er sagt. Denn von Jugend an war er aktiv und hat sich für die Allgemeinheit eingesetzt. Unter anderem war er in der katholischen Jugendarbeit oder viele Jahre als Auswahlspieler beim Feldhockey, in Frankfurt am Main, seinem Geburtsort aktiv. „Unsere Uni-Auswahl ist zweimal Hochschulmeister geworden“, erinnert er sich. Als Schiedsrichter mit einer Bundesligalizenz, war er viel im Ausland unterwegs. Ski fahren und Tennis zählte ebenfalls zu seinen Hobbys.

In Frankfurt am Main ist er aufgewachsen, hat dort die Schule besucht sowie in Frankfurt und Berlin Rechtswissenschaften studiert. 1968 absolvierte er das erste Staatsexamen, dem das zweite Staatsexamen und die Promotion folgten. Drei Jahre lang war er im Anschluss als Rechtsanwalt in einer großen Frankfurter Kanzlei tätig, dem zwei Jahre Syndikusanwalt in der Rechtsabteilung in einem Unternehmen der Nuklearindustrie folgte. Der Beruf war es dann auch, der den eingefleischten Frankfurter 1977 an den Hochrhein führte. Da war er bereits verheiratet und Vater einer Tochter. Als Syndikus arbeitete er im Kraftwerk Laufenburg, bevor er sich dann 1985 als Rechtsanwalt selbstständig machte. 1991 übernahm Günter Jöckel den Vorsitz beim damaligen Gewerbeverein. 20 Jahre blieb er an der Spitze. Zahlreiche Gewerbeschauen fanden unter seiner Regie statt.

Günter Jöckel ist ein streitbarer Anwalt und kritischer Beobachter der Bad Säckinger Kommunalpolitik. Kontrovers diskutierte Ereignisse, kommentiert er regelmäßig in Leserbriefen in unserer Zeitung.