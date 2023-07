Ege Kaan Guendaydin aus der 9. Klasse der Werner-Kirchhofer-Realschule Bad Säckingen hat sich bei dem europäischen Englischwettbewerb The Big Challenge nicht nur den Sieg in seiner Klasse gesichert. Er belegt außerdem landesweit unter 2745 Teilnehmern den 1. Platz. Deutschlandweit landete der Realschüler auf Platz 17 unter 35.534 Teilnehmern. Damit nicht genug. Eges Bruder Efe holte sich den Sieg bei den Siebtklässlern und landete landesweit auf Platz 10 in seiner Altersklasse.

Mit The Big Challenge sollen Klassen und ihre Schüler Englisch auf spielerische Weise verbessern lernen. Die Teilnehmer können die Sprache Tag für Tag auf einer App The Big Challenge Play spielen und so ihre Sprachkenntnisse trainieren. Am Ende des Schuljahres nehmen sie an einer Preisverleihung teil.

In Deutschland sind nach Angaben auf der Homepage thebigchallenge.com jedes Jahr mehr als 20.000 Englischlehrkräfte an dem Wettbewerb beteiligt, mehrere Hunderttausend Schüler aus fast 3.000 Schulen melden sich demnach an.

Zufrieden mit den Ergebnissen des billigualen Unterrichts sind (von links) Klassenlehrerin Iris Cappel-Rauner, Konrektorin Elfi Simon und Rektorin Irene Klaußner. | Bild: Gottstein Michael

In der Werner-Kirchhofer-Realschule Bad Säckingen steht der Wettbewerb schon seit Langem schon fest auf dem Stundenplan. „Bereits seit zehn Jahren beteiligen wir uns an diesem Wettbewerb“, so Lehrerin Iris Cappel-Rauner, die die Challenge an der Realschule koordiniert. Die Schule stellt sich der Herausforderung mit großem Erfolg.

Aus Bad Säckingen kamen in den zurückliegenden Jahren immer wieder Landes- und auch ein Bundessieger. „Bedingt durch den bilingualen Zug Englisch/Deutsch von der Klasse 5 an, ist unsere Schule jedes Jahr im vorderen Bereich mit dabei“, freut sich die Lehrerin. Von der 5. Klasse an werden die Schüler in den Fächern Sport und Geografie bis hin zu Politik in zwei Sprachen unterrichtet, um so die selbstverständliche Anwendung zu lernen.

Intensiver Englischunterricht

In diesem Jahr haben sich insgesamt 54 Schüler aus den Klassen 5 bis 9 für den freiwilligen Wettbewerb angemeldet. Vorbereitet werden sie in Schule, bevor sie sich dem Test stellen, der die Bereiche Landeskunde, Grammatik und Aussprache beinhaltet. Um die englische Sprache weiter zu intensivieren, reisen die jeweiligen Neuntklässler eine Woche lang nach England. Außerdem unterrichten zwei Amerikaner die Fächer Englisch und Geschichte.

So erhalten sie intensiven Sprachunterricht und seit diesem Schuljahr ist es Schülern auch möglich, das Cambridge-Zertifikat im Fach Englisch zu erwerben. Dieses Sprachdiplom ist weltweit anerkannt und erhalten die Schüler mit dem Zeugnis. Neben Englisch werden an der Werner-Kirchhofer-Realschule auch Französisch und Spanisch im Rahmen einer AG unterrichtet. In Französisch kann auch das international anerkannte Delf-Zertifikat erworben werden.

Die Preisträger

Die diesjährigen Preisträger sind: Klasse 5: Dirk Kahnau, Janko Nikodijevic und Linh Dan Nguyen. Klasse 6: Liara Lukas, Sergej Michajlow und Marc Gontscharow. Klasse 7: Efe Can Guenaydin, Tijana Bzenic und Melina Backhaus. Klasse 8: Linda Nguyen, Emely Schneider und Lena Weber. Klasse 9: Ege Kaan Guenaydin, Mia Zwierza und Phillis Backhaus.