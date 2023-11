Die 10. Klasse der Realschule Bad Säckingen war auf Exkursion in Berlin, um den Deutschen Bundestag zu besuchen. Im Mittelpunkt standen ein Informationsgespräch auf der Besuchertribüne des Plenarsaals, ein Gespräch mit einem Mitarbeiter aus dem Büro des CDU-Abgeordneten Felix Schreiner und die Erkundung der Hauptstadt von der Dachterrasse des Reichstagsgebäudes, heißt es in einer Mitteilung von Schreiners Büro. Felix Schreiner hatte die Schulklasse als Wahlkreisabgeordneter in den Deutschen Bundestag eingeladen. Felix Schreiner arbeitet als ordentliches Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags mit. Seit dieser Wahlperiode ist der Abgeordnete auch Sprecher für Nachhaltigkeit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. „Die nachhaltige Entwicklung geht uns alle an. Wir müssen heute die Grundlagen für kommende Generationen schaffen“, heißt es in der Mitteilung seines Büros. Schreiner sei es wichtig, dass die Nachhaltigkeitspolitik nicht nur auf Umwelt- und Klimaschutz reduziert werde. Im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung gehe es eben auch um solide Finanzen, um Entwicklungszusammenarbeit, um den Ausbau der Infrastruktur des Landes sowie um die soziale Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Die Schüler diskutierten auch über Themen wie die Stärkung des ÖPNV. Man sei sich einig gewesen, dass gute Taktungen wichtig für die jungen Menschen sind, damit diese im ländlichen Raum mobil sein können, heißt es in der Mitteilung.

Die derzeitigen Beratungen im Parlament rund um das Cannabis-Legalisierungsgesetz waren ebenfalls Diskussionsthema. Die Legalisierung von Cannabis sei das falsche Signal, heißt es in der Mitteilung. Sowohl wegen des Gesundheits- als auch wegen des Kinder- und Jugendschutzes gebe es bei der CDU Bedenken gegen die Pläne der Ampel-Regierung.