von Susanne Eschbach

Die Rudolf-Eberle-Schule platzt aus allen Nähten. Zu wenig Räume und zu wenig Lehrer. Vor allem Referendare für das Fach Deutsch sind kaum noch zu bekommen. „Der Markt ist leergefegt“, bedauert es die Schulleiterin der Rudolf-Eberle-Schule, Erika Breiling, während der Hauptversammlung des Freundeskreis der Rudolf-Eberle-Schule. Und die Raumnot mache sich vor allem bei den Prüfungen bemerkbar. Denn während der Prüfungen werden die Klassen getrennt und auf mehrere Räume verteilt. „Manchmal müssen wir andere Klassen auslagern, damit wird die Prüfungen schreiben können“, so Breiling weiter. „Die fehlenden Lehrer für das Fach Deutsch und die Raumnot sind der Grund, weshalb wir in diesem Jahr keine Flüchtlingsklassen einrichten können“, erklärt sie. Trotz dieser Nöte ist die Schulleiterin nicht unzufrieden. Denn aktuell läuft die Anmeldephase für die beruflichen Schulen. „Die Klassen für das Wirtschaftsgymnasium sind voll“, sagt sie. Auch die Klassen für die Wirtschaftsschule und für das Berufskolleg füllen sich.

„Erfahrungsgemäß füllen sich diese Klassen erst kurz vor Ende der Anmeldungen“, weiß Erika Breiling. Dass sich so viele Schüler für eine schulische Weiterbildung entscheiden, hätte Erika Breiling vor ein paar Wochen noch, nicht gedacht. Immerhin konnten die Informationsabende in den allgemeinbildenden Schulen oder auch der Berufsinformationstag (BIT) aufgrund von Corona, auch in diesem Jahr nicht in der sonst gewohnten Form stattfinden.

Die Mitgliederzahlen im Freundeskreis der Rudolf-Eberle-Schule sind stabil. Das und die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren keine Messen für die Übungsfirmen oder kein Schüleraustausch mit Indien stattgefunden und vom Freundeskreis finanziell unterstützt worden sind, hat für einen entsprechend guten Kassenstand gesorgt. Das allerdings sei nicht das Ziel des gemeinnützigen Vereins, der nicht nur die Veranstaltungen der Schule mitfinanziert, sondern auch da helfend unter die Arme greift, wenn sich Schüler die Klassenfahrt oder gar Sportschuhe leisten können.

Bei den Wahlen des Vorstands gab es keine Veränderungen. So bleibt Andrea Menne die Vorsitzende des Vereins und Wolfgang Lücker ihr Stellvertreter. Die Kasse bleibt bei Thomas Glatt und auch Klaus Reinhardt hat sich weiter für das Amt des Schriftführers zur Verfügung gestellt.