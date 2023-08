Die Kirschlorbeerhecke wirkt seltsam zerrupft. Im Wasserlauf entlang des Wohngebiets stapeln sich Äste, überwuchert von Blumen. Drahtgewebe schützen die Baumstämme, mancherorts umringt die Rinde auch eine Blechmanschette mit eingestanztem Biber.

Am Gießenbach zwischen Hauensteinstraße und der Schillerstraße in Bad Säckingen ist etwas passiert und es scheint buchstäblich Gras darüber zu wachsen. Der Täter: ein Biber. Er lebte fast drei Jahre dort. Inzwischen scheint er weg zu sein, aber wohin?

Gespaltene Gesellschaft

„In den drei Jahren hat er ziemlich schnell ziemlich viel gerodet“, schildert Akin Soljin das Leben mit dem Biber. Er lebt im Wohngebiet Rhein-Au in der Hauensteinstraße, das inzwischen auch als Bibergebiet ausgewiesen ist. Soljin installierte einen Elektrozaun als Schutz vor dem Nager.

Akin Soljin wohnt im Bibergebiet. | Bild: Rasmus Peters

Die Anwohnerschaft spaltete sich in zwei Gruppen, schildert Imelda Paulov. Sie ist Vorsitzende des Fischereivereins Bad Säckingen und kennt die Situation am Gießenbach. Die einen liebten den Biber, die anderen hassten ihn, berichtet sie. Sogar Pfefferspray soll gegen das Tier eingesetzt worden sein.

Sommer 2022: Der Biber vom Gießenbach knabbert an einem Busch. | Bild: Akin Soljin

Übersäuerung des Flusses drohte

Die andere Partei wiederum hegte ihren tierischen Nachbarn und fütterten ihn beispielsweise mit Brot. Das sei gut gemeint, aber falsch, kommentiert Paulov. Biber essen kein Brot und die herumschwimmenden Teigstücke würden sauer. Das führe dazu, dass der PH-Wert des Wassers steige, also der Säuregehalt steige, was wiederum den Fischen schadet.

Und in Zusammenhang mit dem Biberbau drohte der Gießenbach ein stehendes Gewässer zu werden und zu kippen, schildert die Fischereivereinsvorsitzende. Dadurch könne die Wassertemperatur gerade im Sommer schneller steigen und den Fischen keinen Lebensraum mehr bieten. So holte sich die Stadt im März 2023 zwei Meinungen ein: Bettina Sättele vom Fachbüro für Biberfragen und Auenschutz sowie Imelda Paulov vom Fischereiverein.

Der Biber Wer zum ersten Mal einen Biber sieht, könnte überrascht sein, ist er doch oft größer als gedacht. Laut Naturschutzbund BUND kann ein Biber bis zu 1,30 Meter lang werden und bis zu 30 Kilogramm schwer. Sein schuppiger Schwanz nimmt dabei etwa 40 Zentimeter ein. Anfang des 19. Jahrhunderts waren Biber nahezu ausgerottet. Inzwischen ist ihre Population deutschlandweit laut BUND auf über 40.000 angewachsen. Er steht nach wie vor auf der roten Liste gefährdeter Tierarten.

Warum wird der Bau nicht geräumt?

Inzwischen fließt das Gewässer wieder. Die Verschlammung des Flusslaufs wurde aufgehoben. Nachdem auch von Bettina Sättele festgestellt worden war, dass der Bau nicht bewohnt wird, holte man die stauenden Ablagerungen aus dem Gießen, skizziert Paulov die Aktion. Der Bau blieb jedoch.

Imelda Paulov ist Vorsitzende des Fischereivereins Bad Säckingen. | Bild: Harald Schwarz

Trotz ihrer Größe ist die Biberburg heute kaum erkennbar. Sie ist von Pflanzen überwuchert. Daran erkenne Akin Soljin, dass der Biber wohl seit einiger Zeit nicht mehr da ist. Wo er hin ist, weiß er nicht.

Die Höhenunterschiede kommen durch die Nagereien des Bibers zustande. Inzwischen hätten sich die Büsche etwas erholt, erzählt Akin Soljin aus der Nachbarschaft. | Bild: Rasmus Peters

Der Rhein ist Biberrevier

Allerdings fragt sich Soljin, warum könne der Bau nicht geräumt werden. Dazu Ralf Däubler, Umweltreferent der Stadt Bad Säckingen: Die Burg stehe noch, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Biber zurückkehre. Deshalb müsse zunächst Rücksprache mit der Biberbeauftragten Bettina Sättele gehalten werden.

Der Biberbau steht noch. Allerdings ist das Gehölz stark bewachsen, so dass er kaum zu erkennen ist. | Bild: Rasmus Peters

Ein Umsiedelung sei ohnehin kein Thema, sagt Sättele. Grundsätzlich sei das Gebiet um Rhein und Gießenbach Biberrevier. Auf Nahrungssuche bewegen sich die Tiere relativ frei entlang ihres Siedlungsgebiets. Es könne also sein, das Tier aus dem Gießenbach ist einfach Richtung Rhein weitergezogen und umgekehrt, dass Biber aus dem Rhein in den Gießenbach kommen. Kurz gesagt: Wenn einer geht, kommt ein anderer.

Bettina Sättele und Ralf Däubler begutachten 2022 den Biberbau im Gießenbach. | Bild: Gerber, Andreas

Feststehender Kurs

Deshalb werde der Biberbau auch nicht abgetragen, so Sättele. Dass der Bau nun sozusagen mit zum Wohngebiet gehört, hält sie für tolerierbar. Man könne dort gut mit Biberaktivitäten umgehen, weiter unten Richtung Rhein wäre es weit schwieriger.

Der Handlungseifer der Biber schwanke, so Umweltreferent Däubler. Es traf ihn jüngst sogar selbst, als er dachte, die meiste Aktivität sei vorbei: Als Baumpate stiftete er eine Pappel am Rhein, erzählt er. Sie stand einige Jahre und im Vorbeigehen sah er sie gefällt am Ufer liegen, berichtet der Verwaltungsbeamte. Die Bissspuren am Stumpf lassen nur einen Schluss zu: Der Täter war wieder ein Biber.

