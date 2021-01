von RICHARD KAISER

Überall wo Menschen leben, werden Grenzlinien gezogen. Sie werden vielfach mit Marksteinen gekennzeichnet. Der älteste noch immer gültige Grenzstein weit und breit steht seit mehr als 550 Jahren auf dem Bad Säckinger Hundsberg. Er ist in einem Extrakt von 1467 enthalten, der die Grenze zwischen der Stadt Säckingen und der Grafschaft Hauenstein beschreibt. Heute treffen am Hundsbergstein die Gemarkungen Säckingen, Rippolingen und Harpolingen aufeinander.

Der einzigartige Markstein aus dem Jahr 1620 befindet sich am Katzenmoos. Er trennte das Baselhölzle-Grundstück vom Stadtwald-Areal und ist noch heute ein gültiges Grenzzeichen im Liegenschaftskataster. | Bild: Richard Kaiser

Eine Jahreszahl trägt der Hundsbergstein jedoch nicht. Den frühesten Hinweis auf das Alter eines Grenzsteins in den vier Bad Säckinger Gemarkungen (Säckingen, Wallbach, Rippolingen und Harpolingen) gibt ein Markstein auf der östlichen Seite des Eggbergs, im Gewann Katzenmoos, in dem die Jahreszahl 1620 eingehauen ist. Er ist der einzige Stein mit dieser Zeitangabe. Aus dem Jahre 1623 sind dagegen noch etliche Marksteine vorhanden. Sie wurden seinerzeit gesetzt, um die Gemarkungen Säckingen und Obersäckingen (damals der Herrschaft Wehr zugehörig) voneinander abzugrenzen.

Eichenholz für Basel

Der einzigartige Katzenmoosstein gibt indessen Rätsel auf. Über ihn können allenfalls Vermutungen angestellt werden, die sich auf frühere Ereignisse im benachbarten Gewann Baselhölzle beziehen.

In der ältesten bekannten kartografischen Darstellung über das Säckinger Hoheitsgebiet, die um 1660 gefertigt wurde, sind die Gewanne Katzenmoos und Baselhölze gut zu erkennen. | Bild: Repro: Richard Kaiser

Die Stadt Basel war im 15. Jahrhundert auf der Suche nach Eichenstämmen von hervorragender Qualität zum Bau von größeren Bauwerken. Sie streckte ihre Fühler aus und wurde in Säckingen östlich des Katzenmooses fündig. 1438 wurden mit der Stadt Säckingen Bedingungen über Holzlieferungen ausgehandelt, die den Kauf von Eichenstämmen möglich machten. In der Folgezeit wurde davon redlich Gebrauch gemacht. Weil die Stadt Basel das hochwertige Säckinger Eichenholz längerfristig beziehen wollte, kam es 1481 zum Kauf einer zwölf Morgen großen Fläche (rund vier Hektar), die mit Grenzsteinen versehen wurde, wie die Bad Säckinger Historikerin Adelheid Enderle mitteilt. Von diesem Zeitpunkt an war dieses Areal als Baselhölzle im Sprachgebrauch, so auch in der Säckinger Gemarkungskarte um 1660 („Basel Höltzlin“) und in der Gemarkungskarte von 1780 („Basel Hölzlin“). Die dem Baselhölzle zugehörigen Marksteine waren aber lediglich bis 1740 von Bedeutung, denn in jenem Jahr fiel das Areal vertragsmäßig wieder an die Stadt Säckingen zurück. Seither ist es wieder Bestandteil des großen Stadtwaldgrundstückes.

Das an das Baselhölzle angrenzende Katzenmoosgebiet trat dagegen erst zwei Jahrhunderte später in Erscheinung. Und zwar als Flurname in der frühesten noch vorhandenen Karte über die Säckinger Gemarkung um 1660. Desweiteren wurde das Katzenmoos urkundlich 1691 erwähnt, als die Stadt Säckingen das Terrain dem Säckinger Hochfürstlichen Stift verkaufte. Der darin entstandene Klosterhof diente der Bewirtschaftung der ringsum liegenden Acker- und Grünlandflächen mit geringfügigem Waldanteil. Er brannte 1874 durch Blitzschlag nieder und wurde nicht mehr aufgebaut. Doch bereits 1806 ging die Stiftsära zu Ende und das Gelände wurde ein Domänengut des Großherzogtums Baden.

Vier Grenzsteine markieren Gebiet

Das Katzenmoosgebiet wurde erstmals 1778 vermessen. Der damalige Säckinger Geometer Joseph Fridolin Kunzelmann (1730 bis 1790) kam dabei auf eine Fläche von 71 Jauchert und 270 Ruthen (25,83 Hektar). Im westlichen Bereich, wo das Baselhölzle angrenzte, waren ihm vier Marksteine vorgegeben. Diese wurden vermutlich 1620 gesetzt. Drei stehen nach wie vor an Ort und Stelle, und in einem davon ist die Jahreszahl 1620 ersichtlich. Er verdient aufgrund seiner eingemeißelten Zeichen besondere Beachtung.

Dieser noch immer gültige Grenzstein ist nur auf seiner Ostseite gekennzeichnet. 1620, bei der Steinsetzung, war seine Jahreszahl eingemeißelt. Darüber ein Kreuz, dem wie ein „H“ aussehendes Zeichen beigegeben ist. Darüber das Säckinger Stadtwappen (der Sack), das wahrscheinlich einige Jahrzehnte später angebracht wurde. Ganz unten die Zahl „18“; sie kam allerdings erst im 19. Jahrhundert hinzu.

Das Areal des Hochfürstlich Stiftischen Meyerhofes im Gewann Katzenmoos war im Hünerwadel-Plan von 1780 mit 46 Grenzsteinen umgeben. | Bild: Richard Kaiser

Die benachbarten Grenzsteine 17 und 19 stammen vermutlich ebenfalls von 1620. Auf ihnen ist hingegen keine Jahreszahl eingemeißelt, aber ein einfaches Kreuz und nachträglich darüber das Stadtwappen.

Ein Teil wird zum Stadtwald

Während Joseph Fridolin Kunzelmann in seinem Lageplan von 1778 lediglich vier Grenzsteine einzeichnete, stellte zwei Jahre später der Waldshuter Geometer Johann Hünerwadel bereits 46 Steine in seiner Säckinger Gemarkungskarte dar. Anscheinend wurden in der Zwischenzeit 42 weitere Grenzzeichen abgemarkt. Manche davon sind noch heute vorhanden.

Im 19. Jahrhundert trennte man vom südlichen Bereich des Katzenmoosgrundstücks sechs Hektar ab und schlug sie dem großen Stadtwald zu. Die Katastervermessung der 1890er-Jahre brachte es an den Tag. Ihr zufolge war das Domänenareal noch 19,67 Hektar groß und mit 64 fortlaufend nummerierten Grenzsteinen aus drei verschiedenen Generationen umgeben. 1930 erfolgte eine Fortführungsvermessung, weil ein weiterer Waldabschnitt ins Eigentum des Städtischen Forstes gelangte. Seither hat das Katzenmoos-Grundstück noch 9,23 Hektar zum Inhalt. Die drei historischen Grenzsteine wurden mit ihren vorhandenen Nummern 17, 18 und 19 in den neuen Nummernzug integriert, der seither 25 Marksteine umfasst.

