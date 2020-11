von sk

Zu einem Unfall kam es am gestrigen Donnerstagmorgen, 12. November, in Bad Säckingen, laut Polizeibericht ist dabei ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 7.50 Uhr war der 21-jährige Radler mit dem Citroën eines 62 Jahre alten Mannes zusammengestoßen, der von einem Grundstück in den Hebelweg eingefahren war. Der Fahrradfahrer stürzte in der Folge auf die Straße und zog sich eine stark blutende Kopfverletzung zu.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik nach Freiburg geflogen. Einen Radhelm hatte der Verletzte nicht an. Am Auto und am Fahrrad entstanden nur geringe Sachschäden.