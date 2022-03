von sk

Bei einem Sturz hat sich ein Fahrradfahrer am Freitag kurz vor 12.30 Uhr auf der Fahrt zwischen Egg und Bad Säckingen schwer verletzt. Dies schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Der 59-jährige war talwärts auf der Kreisstraße unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor und mit seinem Pedelec zu Fall kam. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei rund 500 Euro.

Fensterscheiben an Schule eingeschlagen

Zwischen Freitagabend und Samstagabend sind an der Werner-Kirchhofr-Realschule in Bad Säckingen mehrere Fensterscheiben eingeschlagen worden. Neben dem Hauptgebäude war auch ein Schulcontainer betroffen. Insgesamt wurden sechs Scheiben mutwillig demoliert, teilt die Polizei mit. Hierzu kamen ein Stein und wohl auch ein Fußball zum Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) ermittelt.

Person von Auto erfasst und verstorben

Am frühen Montagmorgen wurde in Hornussen im Schweizer Fricktal ein Fußgänger von einem Auto erfasst und verstarb an den Folgen seiner Verletzungen. Der Unfall ereignete sich um 3.25 Uhr außerorts auf der Hauptstraße, so die Kantonspolizei Aargau. Eine von Hornussen in Richtung Frick fahrende 30-jährige Fahrzeuglenkerin kollidierte mit dem mutmaßlich auf der Fahrbahn befindlichen 22-jährigen Mann. Die vor Ort ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die genauen Umstände der Kollision sind noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Schafisheim (0041/62/8868888) in Verbindung zu setzen.