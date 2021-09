von Gerd Leutenecker

Für Fahrradpendler gibt es von Pfeifferbeck eine Woche lang eine Gratis-Brezel. Von Montag bis Freitag, 20. bis 24. September, kann jeder Radfahrer, der seinen Fahrradhelm in einer der acht Filialen bei sich führt, die Brezel abholen. Zwischen 5.30 und 10 Uhr läuft die landesweite Aktion in Bad Säckingen, Murg und Schwörstadt, wie Bäckermeister Clemens Pfeiffer bei einem Pressegespräch mitteilte. Die Initiative Radkultur im Landesverkehrsministerium und der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK) belohnen die klimafreundliche und gesunde Mobilität. Bad Säckingen gehört der AGFK als einzige Kommune in der Region an.

Anreiz für das Fahrradfahren

„Wir sind aktuell ganz im Prozess für die Auszeichnung Fahrradfreundliche Kommune drin“, sagt Umweltreferent Ralf Däubler. Er hat mit dem Fahrradbeauftragten der Stadt, Oliver Weinrich, das Projekt gestemmt. Die Gratis-Brezel ist ein Anreiz. Gerade zum Schuljahresbeginn könnten die Schüler damit motiviert werden. Die Aktion soll aber auch „für die Berufspendler attraktiv sein“, so Weinrich.

Pfeiffer hat sich selbst ins Spiel gebracht: „Das ist eine gute Sache und die ist Unterstützenswert.“ Er nutze das Fahrrad, wo es geht. Der stellvertretende Bäckereiinnungsmeister lässt extra mehr Brezeln backen, einen Teil der Kosten übernimmt er selbst. Mit Blick auf die rückläufige Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) angesichts der Pandemie kommt das Fahrrad wieder zum Zuge, ist sich Pfeiffer sicher. „Ich hoffe, dass sich das Fahrrad durchsetzen wird“, schließlich sei damit häufig der kürzeste und direkte Weg in Bad Säckingen möglich, so Pfeiffer. Dem schloss sich Däubler an: „Ja, die Leute scheuen die Öffis und ständig die Elterntaxis vor den Schulen sind auch keine Lösung.“

„Es entwickelt sich was zwischen Obersäckingen und Wallbach“, so die Beobachtung des Fahrradbeauftragten. Derzeit läuft auch das Stadtradeln. 40 Teams, 362 Radler haben zur Halbzeitbilanz am Mittwoch 28.000 Kilometer zurückgelegt. Bad Säckingen rangiert damit auf dem 157. Platz, „aber jeden Tag gehen wir Plätze hoch“, so Däubler.