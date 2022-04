von Susanne Eschbach

Lange bot das Quellhäuschen im Bad Säckinger Badmattenpark einen traurigen Anblick. Die gekachelten Wände waren verschmutzt, im Brunnenbecken lagen unzählige Zigarettenkippen. Dabei sollte das Gebäude doch eigentlich an die Tradition der Stadt als Bade- und Kurort erinnern. Vor acht Monaten gestaltete eine Initiative von Jugendlichen den Ort um.

Das Quellhäuschen im Badmattenpark wurde nach Entwürfen von Jugendlichen bemalt. Kinder- und Jugendreferent Peter Knorre, Keno Bögle, Blert Dermaku und Bürgermeister Alexander Guhl gefällt das Ergebnis. | Bild: Susanne Eschbach

Denn bereits seit vielen viele Jahren ist das Quellhäuschen sowohl im Winter als auch im Sommer ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. „Pilz“, nennen die jungen Bad Säckinger das Gebäude. 2019 machte das Jugendparlament auf das Quellhäuschen aufmerksam.

Projektgruppe nimmt Arbeit auf

Im gleichen Jahr bildete sich deshalb eine Projektgruppe in Begleitung des Kinder- und Jugendreferates und unter der Federführung von Sebastian Henkes und Blert Dermaku aus dem Jugendparlament. Sie bestand aus Mitgliedern des Jugendparlaments und weiteren engagierten jungen Menschen.

„Insgesamt 50 Jugendliche im Alter von 14 bis 26 Jahren aus allen Schulen und Milieus haben sich gefunden und zu einer Projektgruppe formiert“, erklärt Kinder- und Jugendreferent Peter Knorre. Sie machten sich Gedanken über die Gestaltung des „Pilz“.

Als „größter Aschenbecher der Stadt“, wurde das Brunnenbecken des Quellhäuschens genannt. Inzwischen ist das Brunnenbecken abgerissen worden. | Bild: Kinder- und Jugendhaus/Peter Knorre

Fast zeitgleich erarbeitete auch das Technische Bauamt ein Neugestaltungskonzept. Weil das Jugendprojekt aber schon länger in der Vorbereitung war, entschied das Rathaus, dass die Umgestaltung des Quellhäuschens von den Jugendlichen umgesetzt werden soll. Jugendliche an allen weiterführenden Schulen beteiligten sich an einem Ideenwettbewerb. 30 Ideen Vorschläge wurden schließlich eingereicht.

Im Oktober 2020 erfolgte eine Preisverleihung. „Mehrere Gewinner waren bei der Jugendfördereinrichtung Christiani beschäftigt, weshalb wir die Einrichtung dann auch bei der Umsetzung mit ins Boot geholt hatten“, so Knorre weiter.

Dann starteten die Arbeiten

Die Technischen Dienste entfernten die Auslaufwanne des Brunnens komplett und bereiteten die Wand für die Bemalung vor. Die preisgekrönten Motive wurden dann zu einem großen Wandgemälde zusammengefügt. Unter der Leitung von Gewerbeschullehrer Robert Waßmer wurden zwei massive Eichenstämme aus dem Stadtwald, in zwei Bänke umgewandelt und unter dem Dach aufgestellt. Hinzu kamen ein Trinkbrunnen, zwei Aschenbecher und ein Müllbehälter.

Der neugestaltete Treffpunkt wird jetzt seit acht Monaten genutzt. „Insgesamt scheinen die Jugendlichen diesen Ort wertzuschätzen“, sagt Knorre. Zwar sei die Verweildauer eher gering, doch diene er als Sammelpunkt, um danach an andere Orte weiterzuziehen. Es kam bereits auch zu fünf Schmierereien, doch immer nur im kleinen Umfang und leicht zu entfernen. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Gemälde mit einer Schutzschicht zu überziehen“, so Knorre.

Als Vorsitzender des Jugendparlaments hat Sebastian Henkes (links), die Verschönerungsaktion initiiert. Rechts im Bild der damalige Freiwilligendienstler Fabian Burgert. | Bild: Kinder- und Jugendhaus/Peter Knorre

Jugendliche achten darauf, dass der Platz in Ordnung bleibt. Um die Reinigungskräfte des Bauhofes bei der Reinigung zu unterstützen, stellt das Kinder- und Jugendhaus Jugendliche ab, die im Zuge richterlicher Arbeitsweisungen in der städtischen Einrichtung beschäftigt sind.

Auch die Polizei führt regelmäßige Kontrollen an dem Ort durch. „Große Beschwerden seitens der Anwohner sind mir nicht bekannt“, erklärt auch Bürgermeister Alexander Guhl. Er hat das Projekt von Beginn an unterstützt und den Einsatz der Jugendlichen gut geheißen.