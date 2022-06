von Helmut Kohler

Seit dem 15. Juni waren in Bad Säckingen alle Tage Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad. Höhepunkt der Hitzewelle war der Sonntag, 19. Juni. Mit Sonnenschein von früh bis spät stieg die Temperatur an der Wetterstation im Kurgebiet auf 35,9 Grad an. Dies liegt noch 1,1 Grad unterhalb des aktuellen Junirekordes vom 26. Juni 2019 mit 37,0 Grad.

Mit den heißen Luftmassen direkt aus Nordafrika machte sich wieder eine ordentliche Menge Saharastaub auf die Reise an den Hochrhein, der die Sonne milchig erscheinen ließ und den Himmel gelb verfärbte. Ohne diesen Saharastaub wäre es gut ein neuer Temperatur-Junirekord möglich gewesen.

In der Nacht auf Montag sank die Temperatur nicht unter 20,7 Grad, somit war dies die erste Tropennacht des Jahres. Es ist die mildeste Nachttemperatur seit dem 1. Juli 2019. Damals sank die Temperatur nicht unter 21,9 Grad – die höchste minimale Nachttemperatur seit Aufzeichnungsbeginn. Bis zum Wochenende erwarten Bad Säckingen höchstwahrscheinlich mit zunehmender Gewittertätigkeit weitere Hitzetage.