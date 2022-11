Gut, dass das nur eine Übung war. Die Verantwortlichen der Feuerwehr und des Rettungsdiensts im Roten Kreuz in Bad Säckingen hatten sich für eine gemeinsame Alarmübung beider Organisationen ein wahres Schreckensszenario ausgedacht. Am Ende gab es Lob für die 36 eingesetzten Feuerwehrleute und die neun Helfer des Roten Kreuzes. Sie hatten binnen weniger als einer Stunde fünf eingeklemmte Menschen aus drei total demolierten Autos gerettet und für den Abtransport in Kliniken vorbereitet.

Die Zuschauer des D-Juniorenspiels auf dem Kunstrasen des Hochrheinstadions in Bad Säckingen hatten am Montagabend die Qual der Wahl. Sie konnten dem Spiel ihres Nachwuchses auf dem Platz folgen oder der Übung auf dem Bannweg direkt unterhalb des Sportgeländes. Die Übung dort blieb niemandem verborgen, schließlich waren die Blaulichter der 13 eingesetzten Fahrzeuge weithin sichtbar. Und zumindest die ersten Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge sausten mit lautem Martinshorn in Richtung Stadion.

Vier eingeklemmte Personen

Dort, so das Szenario, krachten an der Zufahrt zum Parkplatz des Waldbades drei Fahrzeuge frontal ineinander. Dabei wurde ein Smart gut zehn Meter zurückgeschleudert. Der Kleinwagen landete auf dem Dach und blieb auf der Wiese neben der Parkplatzzufahrt liegen. Der dabei lebensgefährlich verletzte Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt. Die beiden anderen Fahrzeuge – ein VW Polo und ein Mazda – wurden aufeinander geschoben. In beiden Wagen wurden zwei Insassen eingeklemmt; einer wurde lebensgefährlich verletzt und drei bekamen den Triage-Zettel mit dem gelben Rand umgehängt. Gelb steht für schwer verletzt; Priorität hatte die Erstversorgung der beiden Verletzten mit dem roten Rand. Rot bedeutet Lebensgefahr.

Bei der Feuerwehr wusste niemand etwas von der Übung

Die Übung begann mit einer kleinen Panne. Als Feuerwehr-Kommandant Tobias Förster den Alarm löste, hatte er das „Wörtchen“ Übung zwar dazu geschrieben, in der Meldung an seine Truppe allerdings tauchte es nicht auf. So mussten die Floriansjünger die ersten Minuten davon ausgehen, zu einem echten schweren Unfall mit eingeklemmten Personen gerufen zu werden. Sie waren blitzschnell. Das erste Fahrzeug der Feuerwehr traf neun Minuten nach dem Alarm auf dem Bannweg ein, der erste Rettungswagen sogar schon nach vier Minuten.

Der Unfallübung am Bannweg lag ein realistisches Szenario zugrunde und war bis ins Detail vorbereitet. | Bild: privat

Der Grund für den zeitlichen Vorsprung: Die Rettungssanitäter sitzen bereits in der Einsatzzentrale, die Feuerwehrleute müssen von zu Hause erst das Gerätehaus in Obersäckingen anfahren und von dort zum Einsatz sausen. Wie Tobias Förster gegenüber unserer Zeitung versicherte, hatten die Angehörigen der Feuerwehr keine Ahnung von der Alarmübung.

Anders beim DRK. Dessen Einsatz wurde von Auszubildenden für den Beruf des Notfallsanitäters gefahren. Die wussten von einer bevorstehenden Alarmübung, nicht aber, was genau sie wo erwartete. Notfallsanitäter Christian Krause, der den praktischen Teil der Azubi-Ausbildung beim DRK-Kreisverband Säckingen leitet, war aufmerksamer und zugleich kritischer Beobachter des Vorgehens der Nachwuchskräfte.

Lob für die Einsatzkräfte

Am Ende war er ebenso zufrieden wie der hinzugerufene Orgl. So heißt der organisatorische Leiter Rettungsdienst in der Fachsprache. Bei Großlagen mit mehreren Verletzten muss stets ein „Orgl“ gerufen werden. Das Rote Kreuz war mit neun Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz; die Feuerwehr-Abteilungen aus Bad Säckingen und Wallbach mit 36 Einsatzkräften in insgesamt acht Fahrzeugen. Deren Einsatz wurde geleitet von Michel Schwarzentruber, dem stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehrabteilung Bad Säckingen.

„Nach der anfänglichen Phase der Erkundung wurde an allen drei verunglückten Autos konzentriert gearbeitet; der rote Faden war erkennbar“, lobte Gesamtwehrkommandant Tobias Förster.