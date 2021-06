Trotz sinkender Inzidenzwerte und den damit verbundenen Lockerungen bleiben regelmäßige Corona-Tests ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Auch wenn die Außengastronomie mittlerweile auch für Gäste ohne Test geöffnet ist, bleibt ein negativer Testnachweis (oder ein Impf- oder Genesenennachweis) an vielen Orten Pflicht – sei es bei Kulturveranstaltungen in Innenräumen oder beim Besuch von Restaurants. Auch deshalb beteiligt sich der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen verstärkt an der städtischen Testkampagne. Wie der stellvertretende Vorsitzende Niels Bosley nun informiert, werden die Einzelhändler nun auch selbst „offensiv die Testung vor Ort anbieten“. Dafür werden die Mitgliedsbetriebe von der Stadt mit kostenlosen Tests ausgestattet und auch kostenlose Schulungen angeboten, um Kunden und Gäste vor Ort testen zu können und gegebenenfalls auch ein Zertifikat auszustellen. Bis Ende Juni wird es dazu für Helfer zwei Schulungstermine geben.

„Idealerweise gibt es den Test bei unseren Mitgliedsbetrieben kostenfrei, aber zumindest mit einer angemessenen Gebühr zur Kostendeckung – oder wenn auch ein entsprechender Umsatz in unseren Geschäften generiert wird. Unsere Kunden werden es positiv in Erinnerung behalten, wenn sie hier einen Service und Mehrwert erhalten und nicht mit überzogenen Gebühren belastet werden“, wirbt Bosley um die Mitwirkung möglichst vieler Einzelhändler.

Das Testzentrum im Kursaal werde Ende des Monats dagegen seinen Betrieb in der aktuellen Form einstellen. „Es ist zwar davon auszugehen, dass der Bedarf mit sinkendem Infektionsgeschehen noch weiter zurück geht, trotzdem ist es für die lokalen Geschäfte weiterhin von Interesse, dass sich die Kunden testen lassen können“, erklärt Bosley in einem Brief an die Mitglieder. Daher werde Pro BadSäckingen gemeinsam mit der Stadt eine kleine Teststation für kostenlose Tests auf dem Münsterplatz anbieten. Die Öffnungszeiten werden voraussichtlich sein: Dienstag bis Donnerstag 16 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag 10 bis 13 Uhr. Dazu sucht Pro Bad Säckingen noch freiwillige Helfer. „Mit den Tests vor Ort, in Firmen, Sportvereinen und Schulen sollte die Abdeckung damit ausreichen. Es wurde sich im übrigen bewusst gegen eine externe Betreiberfirma entschieden, um Missbrauch zu vermeiden,“ so Bosley.

Maskenpflicht beim Wochenmarkt bleibt

Die Maskenpflicht in der Bad Säckinger Innenstadt wurde zwischenzeitlich aufgehoben – sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Die Schilder an den Zugängen zur Altstadt wurden zwischenzeitlich entfernt. Auf dem Wochenmarkt besteht aber noch eine allgemeine Maskentragepflicht.