von Werner Probst

Den 90. Geburtstag kann am heutigen Mittwoch Erika Köster feiern. Viele schlechte Zeiten hat die Jubilarin erlebt. Umso mehr freut sie sich heute, dass sie körperlich und geistig noch so fit ist, dass sie fast alle Arbeiten im Haushalt noch selbst machen kann. Lediglich einmal in der Woche kommt eine Putzhilfe. Dass ihr das Autofahren noch absolut keine Schwierigkeit bedeutet, gehört dies zu ihren großen Freuden. Große Touren macht sie allerdings keine mehr.

„Ich könnte mit meinen Erlebnissen ein großes Buch schreiben“, sagte die Jubilarin, doch mit ihrer positiven Lebenseinstellung meisterte sie bislang alle Schwierigkeiten. „Ich war in meinem Leben noch nie im Urlaub“, sagte sie und freut sich heute über ihre schöne Wohnung, in der sie seit zwei Jahren wohnt. Sie freut sich auch, dass es in ihrem Umfeld weitgehend flach ist, so dass sie auch noch, schönes Wetter vorausgesetzt, ein Spaziergang unternehmen kann.

Blick auf Lebensstationen

Erika Köster kam 1931 in Pommern auf die Welt. Sie besuchte die Volksschule, ehe die Familie 1945 nach Husum flüchtete. Bei einem Bauern arbeitete sie dann und war recht bald mit allen Arbeiten auf dem Bauernhof vertraut. 1951 heiratete sie ihren Mann Fred. Fünf Kinder brachte sie auf die Welt. 1955 wurde nach Bad Säckingen umgezogen. Ihr Mann arbeitete bei der damaligen Firma Weißenberger und anschließend bei der Firma Konz, ehe er 1962 starb. So war sie mit ihren fünf Kindern alleine.

Als die Kinder größer waren, verdiente sie sich ein Zubrot mit Putzarbeiten. Vier ihrer Kinder sind bereits verstorben und auch der noch lebende Sohn ist pflegebedürftig. Trotzdem lässt sie sich nicht entmutigen. Sie kocht noch täglich selber und macht keinen Hehl daraus, dass sie in ihrem ganzen Leben fast noch keinen Alkohol getrunken hat.