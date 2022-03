von Susanne Eschbach

Sechs lange Jahre hat es gedauert, aber jetzt hat das Warten ein Ende. Auf dem Spitalplatz ist jetzt ein Poller installiert worden und ab sofort ist es nur noch Berechtigten erlaubt, mit dem Auto über den Spitalplatz von und in die Spitalgasse zu fahren. „Dieses Tempo, dass wir an den Tag gelegt haben, ist auf eine Reihe von Ereignissen zurückzuführen, die vorher nicht absehbar waren“, erklärt Bürgermeister Alexander Guhl.

Dass an dieser Stelle jetzt überhaupt ein Poller steht, ist auf den tragischen Unfall im Jahr 2016 mit zahlreichen Verletzten und zwei Toten zurückzuführen. „Ein Ereignis, dass nicht nur Bad Säckingen erschüttert hat“, so Guhl weiter. Nach dem Unfall wird die Forderung erhoben, den Spitalplatz mit einem Poller für Autos abzusperren. Doch immer wieder hat der Gemeinderat das Thema mit unterschiedlichen Argumenten von einem Jahr aufs andere verschoben.

Sicherheit am Spitalplatz Nicht nur, dass sich nicht noch einmal so ein Unfall wie 2016 wiederholt, ist der Grund, weshalb jetzt ein Poller angebracht worden ist, der den Autos die Durchfahrt unmöglich macht. Inzwischen ist der Spitalplatz mit dem Brunnen auch Ziel vieler Mütter mit ihren Kindern oder älteren Menschen. „Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu brenzligen Situationen“, hat es die Mitinitiatorin der Spendenaktion, Carola Plassmann beobachtet.

2018 dann haben Andrea Scalabrin, die Wirtin der Osteria Eden auf dem Spitalplatz sowie Carola Plassmann eine Spendenaktion in Form eines „Pollerfestes“ initiiert. Die Einnahmen aus dem Fest und zahlreiche weitere Spenden, haben dann zum beachtlichen Ergebnis von rund 10.000 Euro geführt. Im Jahr 2020 hieß es dann aus dem Rathaus, dass der Poller im Zuge der Tiefbauarbeiten der Stadtwerke Bad Säckingen, im Herbst installiert werden sollte.

Nur wer eine Berechtigung zur Durchfahrt hat, kann den Poller mit dem Handy versenken und kann in die Spitalgasse einfahren. | Bild: Susanne Eschbach

Doch die Bauarbeiten verzögerten sich. „Es kam einiges zusammen“, so der Bürgermeister. Bedingt durch Corona kam es nicht nur zu Lieferschwierigkeiten, sondern viele Mitarbeiter fehlten krankheitsbedingt. Archäologische Funde auf dem Spitalplatz und Untersuchungen des Denkmalamtes sorgten für weitere Verzögerungen. „Darum hat es fast zwei Jahre gedauert, bis die Baustelle beendet war“, erklärt der Technische Leiter der Stadtwerke Bad Säckingen, Philipp Stiegeler. Inzwischen sei dieser Bauabschnitt aber beendet, wie der Technische Leiter erklärt. Es ist sogar eine weitere Absperrung angebracht worden, „ansonsten hätte links und rechts des Pollers ein Smart durchfahren können“, so Carola Plassmann.

Jetzt steht der Poller. Dieser kann mittels einer Handynummer, die angerufen werden muss, gesenkt werden. „Das ist aber nur denen möglich, die eine Berechtigung haben und entsprechend freigeschaltet sind“, erklärt der Leiter des Tiefbauamtes, Giuseppe Panetta. Ist das Auto durchgefahren, kommt der Poller gleich wieder nach oben. Aktuell gibt es 15 berechtigte Personen. Natürlich ist auch den Pflegediensten sowie der Feuerwehr und den Rettungsdiensten die Durchfahrt möglich. Im Fall eines Einsatzes, kann die Dauer einprogrammiert werden, wann der Poller wieder nach oben fährt. Insgesamt 29.000 Euro hat der Poller inklusive der Pflasterarbeiten gekostet.

„Die Sicherheit ist gewährleistet“, so der Bürgermeister abschließend. „Mehr kann man nicht tun“.