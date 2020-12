von sk

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Schwarzer Weg“ in Bad Säckingen kam es im Zeitraum von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr. Unbekannte haben laut Polizeibericht versucht, die Tür des Wintergartens aufzuhebeln.

Dies gelang den Tätern nicht, sie hinterließen Sachschaden in Form von Kratzspuren an der Tür und einer Delle an der anliegenden Wand. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können (Telefon 07761/93 40).