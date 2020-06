von sk

In der Nacht auf Mittwoch soll es gegen 1 Uhr an der Bushaltestelle beim Bahnübergang in der Bergseestraße in Bad Säckingen zu einem Überfall auf einen Mann gekommen sein. Der 34 Jahre alte Überfallene gab bei der Polizei an, von zwei jungen Männern zunächst geschlagen worden zu sein. Als er dann zu Boden ging, sei ihm aus seinem Geldbeutel das Bargeld und seine Mütze entwendet worden. Nachdem er zu Hause war, verständigte der alkoholisierte Geschädigte die Polizei. Er beschrieb die männlichen jungen Tatverdächtigen des weiteren wie folgt: einer zirka 1,75 Meter groß, blonde gegelte Haare mit grauem T-Shirt, der andere zirka 1,85 Mter groß, schwarze Haare und Bart mit Schildmütze. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter 07741/8316-0 zu melden.