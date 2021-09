von sk

Die Polizei sucht Zeugen für einen rücksichtslosen Überholvorgang, der sich am Sonntag in Bad Säckingen ereignet haben soll. Mit seinem Auto befuhr gegen 12.10 Uhr ein 58 Jahre alter Mann die B 34 zwischen Bad Säckingen und Wallbach. An der Ampel bei McDonald schaltete diese gerade von Rot auf Grün, woraufhin er langsamer fahren musste aber nicht anhielt. Nach der Ampel beschleunigte er sein Fahrzeug wieder normal und wurde gleich darauf von einem Audi überholt, obwohl Gegenverkehr erkennbar war. Der 58-jährige verlangsamte seine Geschwindigkeit um den Überholer ein Einscheren zu ermöglichen, da unmittelbar der Gegenverkehr kam.

Um den Audi-Fahrer auf sein nicht angepasstes Fahrverhalten aufmerksam zu machen, hupte er. Daraufhin verlangsamte dieser seine Geschwindigkeit auf zirka 40 Stundenkilometer, so das der 58-jährige seine Geschwindigkeit ebenfalls wieder reduzieren musste. Im Gegenverkehr kamen drei Fahrzeuge, die nun als Zeugen gesucht werden. Das erste Fahrzeug war ein ockerfarbener Wagen, dieser hatte dem Audi mehrfach Lichthupe gegeben. Vor dem 58-jährigen fuhr ein Pferdeanhänger, vielleicht hat auch dieser die Situation mitbekommen. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) in Verbindung zu setzen.