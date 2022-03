von sk

Am Montagabend, 14. März, haben Unbekannte einen Pizzakarton in einem öffentlichen Mülleimer im Scheffel-Park in Bad Säckingen angezündet. Kurz vor 19.30 Uhr war der brennende Mülleimer gemeldet worden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer von der eingesetzten Polizeistreife gelöscht werden. Der Mülleimer wurde leicht beschädigt.