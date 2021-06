von sk

Einen Raub auf ein Brüderpaar im vergangenen November auf dem Parkplatz des Aqualon konnte die Polizei nun mit Hilfe von Zeugenaussagen offenbar aufklären. Als tatverdächtig sind zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren und eine 17-jährige Jugendliche ermittelt worden. Der ältere der Männer sitzt bereits wegen eines anderen Raubdeliktes in Untersuchungshaft. Der Hinweis eines Zeugen brachte die Ermittler auf die Spur der Dreien. Die durchgeführten Ermittlungen, die Auswertung der bei den Durchsuchungen beschlagnahmten Beweismittel und Spurenabgleiche untermauerten diesen Hinweis. Es besteht der starke Verdacht, dass ein Rauschgiftgeschäft der Hintergrund der Tat ist. Die Brüder sollen sich an der Tatörtlichkeit zur Übernahme von Rauschgift verabredet haben, wo es aber stattdessen zu dem körperlichen Angriff auf sie und dem anschließenden Raub von rund 1200 Euro gekommen sein soll. Die beiden mussten aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen und drei weitere Personen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-Gesetz wurden eingeleitet.