von sk

Die 29-jährige Automobilistin aus der Region war am Samstag um 1.33 Uhr auf derAutobahn A3 in Richtung Basel unterwegs. Auf dem Gemeindegebiet von Eiken wurde die Schweizerin mit einer Geschwindigkeit von 214 Stundenkilometern geblitzt. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergab dies eine Überschreitungder Höchstgeschwindigkeit um 87 Stundenkilometer, so die Polizei in ihrem Bericht. Erlaubt wären 120 Stundenkilometer gewesen. Durch die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg wurde ein Strafverfahren eröffnet und das Fahrzeugbeschlagnahmt. Der Führerausweis wurde der Autolenkerin ebenfalls abgenommen.