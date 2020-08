von Gerber

Vor Ort waren nach Polizeiangaben rund 70 Fahrzeuge und etwa 140 Personen anwesend. Das Treffen wurde als Veranstaltung gemäß der Corona-Verordnung eingestuft und deshalb aufgelöst. Bis gegen Mitternacht hatten sich die überaus einsichtigen Teilnehmer entfernt, so die Polizei. Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden vier Autofahrer und ein Motorradfahrer angezeigt, da die Betriebserlaubnis an ihren Fahrzeugen erloschen war. Vier Beanstandeten wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Pkw wurde beschlagnahmt und wird durch einen Gutachter geprüft, so die Polizei. Ein Autofahrer war zu schnell unterwegs und wird ebenfalls angezeigt. Auch im östlichen Bereich des Landkreises wurden an diesem Abend vier Fahrer angezeigt, weil sie unzulässige Veränderungen an ihren Autos und Motorrädern vorgenommen hatten, teilte die Polizei weiter mit.